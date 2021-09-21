https://ria.ru/20210921/strelba-1751077016.html

В Минобрнауки рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

В Минобрнауки рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми - РИА Новости, 21.09.2021

В Минобрнауки рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

Глава Минобрнауки Валерий Фальков навестил в больнице пострадавших при стрельбе в Пермском госуниверситете. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T09:03

2021-09-21T09:03

2021-09-21T10:26

происшествия

пермь

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

стрельба в пермском госуниверситете

пермский край

пермский государственный университет

валерий фальков

россия

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ПЕРМЬ, 21 сен — РИА Новости. Глава Минобрнауки Валерий Фальков навестил в больнице пострадавших при стрельбе в Пермском госуниверситете."Большинство из них идут на поправку. Помощь оказывается коллегами из министерства здравоохранения", — сказал он на встрече с ректорами краевых вузов.Глава ведомства также отметил, что поступает большое количество соболезнований от различных учебных заведений, многие из них собираются почтить память жертв.Утром 20 сентября студент открыл огонь на территории университета, погибли шесть человек, 24 получили ранения. Атаковавшего задержали, сейчас он госпитализирован с ранением. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Наказание по этой статье — от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750998946.html

пермь

пермский край

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