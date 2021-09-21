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Семеро пострадавших при стрельбе в Перми будут транспортированы в Москву

Семеро пострадавших при стрельбе в Перми будут транспортированы в Москву - РИА Новости, 21.09.2021

Семеро пострадавших при стрельбе в Перми будут транспортированы в Москву

Семерых пострадавших во время стрельбы в Перми транспортируют в Москву, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T07:36

2021-09-21T07:36

2021-09-21T08:26

происшествия

пермь

москва

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Семерых пострадавших во время стрельбы в Перми транспортируют в Москву, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".

пермь

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, москва, стрельба в пермском госуниверситете