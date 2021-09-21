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Семеро пострадавших при стрельбе в Перми будут транспортированы в Москву
Семеро пострадавших при стрельбе в Перми будут транспортированы в Москву - РИА Новости, 21.09.2021
Семеро пострадавших при стрельбе в Перми будут транспортированы в Москву
Семерых пострадавших во время стрельбы в Перми транспортируют в Москву, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T07:36
2021-09-21T07:36
2021-09-21T08:26
происшествия
пермь
москва
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Семерых пострадавших во время стрельбы в Перми транспортируют в Москву, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
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происшествия, пермь, москва, стрельба в пермском госуниверситете
07:36 21.09.2021 (обновлено: 08:26 21.09.2021)
Семеро пострадавших при стрельбе в Перми будут транспортированы в Москву
Фальков: семеро пострадавших при стрельбе в Перми транспортируют в Москву