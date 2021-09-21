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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20210921/statuya-1751087969.html
"Какая-то мистика". Есть ли золотая статуя Сталина в подвале МГУ
"Какая-то мистика". Есть ли золотая статуя Сталина в подвале МГУ - РИА Новости, 21.09.2021
"Какая-то мистика". Есть ли золотая статуя Сталина в подвале МГУ
Есть легенда, что в подвале Главного здания МГУ спрятана огромная статуя Иосифа Сталина из чистого золота. Якобы, когда-то ею хотели украсить верхушку университета. Может, пора штурмовать подвалы МГУ? И в каких еще местах Москвы глубоко под землей скрыты скульптуры “вождя народов”?
2021-09-21T12:00
2021-09-21T12:00
какая-то мистика
подкаст
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"Какая-то мистика". Есть ли золотая статуя Сталина в подвале МГУ
Есть легенда, что в подвале Главного здания МГУ спрятана огромная статуя Иосифа Сталина из чистого золота. Якобы, когда-то ею хотели украсить верхушку университета. Может, пора штурмовать подвалы МГУ? И в каких еще местах Москвы глубоко под землей скрыты скульптуры “вождя народов”?
audio/mpeg
"Какая-то мистика". Есть ли золотая статуя Сталина в подвале МГУ
Есть легенда, что в подвале Главного здания МГУ спрятана огромная статуя Иосифа Сталина из чистого золота. Якобы, когда-то ею хотели украсить верхушку университета. Может, пора штурмовать подвалы МГУ? И в каких еще местах Москвы глубоко под землей скрыты скульптуры “вождя народов”?
audio/mpeg
О том, существовала ли золотая статуя генсека в МГУ, и может ли она до сих пор храниться в подвале - рассказывает экскурсовод, москвовед и блогер Светлана Килина.Удивительные истории, произошедшие со статуями генсека: зачем внутрь скульптуры на ВДНХ ставили “маленького Сталина”, и как калининградская “Мать-Россия” оказалась связана с усатым предшественником.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android —Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио
12:00 21.09.2021
 

"Какая-то мистика". Есть ли золотая статуя Сталина в подвале МГУ

Какая-то мистика
"Какая-то мистика". Есть ли золотая статуя Сталина в подвале МГУ
12:00
Читать ria.ru в
Есть легенда, что в подвале Главного здания МГУ спрятана огромная статуя Иосифа Сталина из чистого золота. Якобы, когда-то ею хотели украсить верхушку университета. Может, пора штурмовать подвалы МГУ? И в каких еще местах Москвы глубоко под землей скрыты скульптуры “вождя народов”?
О том, существовала ли золотая статуя генсека в МГУ, и может ли она до сих пор храниться в подвале - рассказывает экскурсовод, москвовед и блогер Светлана Килина.
Удивительные истории, произошедшие со статуями генсека: зачем внутрь скульптуры на ВДНХ ставили “маленького Сталина”, и как калининградская “Мать-Россия” оказалась связана с усатым предшественником.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android —Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Редактор Наталия Шашина
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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