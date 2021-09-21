https://ria.ru/20210921/statuya-1751087969.html
"Какая-то мистика". Есть ли золотая статуя Сталина в подвале МГУ
"Какая-то мистика". Есть ли золотая статуя Сталина в подвале МГУ - РИА Новости, 21.09.2021
"Какая-то мистика". Есть ли золотая статуя Сталина в подвале МГУ
Есть легенда, что в подвале Главного здания МГУ спрятана огромная статуя Иосифа Сталина из чистого золота. Якобы, когда-то ею хотели украсить верхушку университета. Может, пора штурмовать подвалы МГУ? И в каких еще местах Москвы глубоко под землей скрыты скульптуры “вождя народов”?
2021-09-21T12:00
2021-09-21T12:00
2021-09-21T12:00
какая-то мистика
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751087574_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3b2a15cfe7d072b878fd18dfa07ef01b.jpg
"Какая-то мистика". Есть ли золотая статуя Сталина в подвале МГУ
Есть легенда, что в подвале Главного здания МГУ спрятана огромная статуя Иосифа Сталина из чистого золота. Якобы, когда-то ею хотели украсить верхушку университета. Может, пора штурмовать подвалы МГУ? И в каких еще местах Москвы глубоко под землей скрыты скульптуры “вождя народов”?
audio/mpeg
"Какая-то мистика". Есть ли золотая статуя Сталина в подвале МГУ
Есть легенда, что в подвале Главного здания МГУ спрятана огромная статуя Иосифа Сталина из чистого золота. Якобы, когда-то ею хотели украсить верхушку университета. Может, пора штурмовать подвалы МГУ? И в каких еще местах Москвы глубоко под землей скрыты скульптуры “вождя народов”?
audio/mpeg
О том, существовала ли золотая статуя генсека в МГУ, и может ли она до сих пор храниться в подвале - рассказывает экскурсовод, москвовед и блогер Светлана Килина.Удивительные истории, произошедшие со статуями генсека: зачем внутрь скульптуры на ВДНХ ставили “маленького Сталина”, и как калининградская “Мать-Россия” оказалась связана с усатым предшественником.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android —Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751087574_156:0:640:363_1920x0_80_0_0_5c6ff3d5e6e8d941b1a285baae424297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, аудио
"Какая-то мистика". Есть ли золотая статуя Сталина в подвале МГУ
Есть легенда, что в подвале Главного здания МГУ спрятана огромная статуя Иосифа Сталина из чистого золота. Якобы, когда-то ею хотели украсить верхушку университета. Может, пора штурмовать подвалы МГУ? И в каких еще местах Москвы глубоко под землей скрыты скульптуры “вождя народов”?