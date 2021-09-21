https://ria.ru/20210921/statuya-1751087969.html

"Какая-то мистика". Есть ли золотая статуя Сталина в подвале МГУ

"Какая-то мистика". Есть ли золотая статуя Сталина в подвале МГУ - РИА Новости, 21.09.2021

"Какая-то мистика". Есть ли золотая статуя Сталина в подвале МГУ

Есть легенда, что в подвале Главного здания МГУ спрятана огромная статуя Иосифа Сталина из чистого золота. Якобы, когда-то ею хотели украсить верхушку университета. Может, пора штурмовать подвалы МГУ? И в каких еще местах Москвы глубоко под землей скрыты скульптуры “вождя народов”?

2021-09-21T12:00

2021-09-21T12:00

2021-09-21T12:00

какая-то мистика

подкаст

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"Какая-то мистика". Есть ли золотая статуя Сталина в подвале МГУ Есть легенда, что в подвале Главного здания МГУ спрятана огромная статуя Иосифа Сталина из чистого золота. Якобы, когда-то ею хотели украсить верхушку университета. Может, пора штурмовать подвалы МГУ? И в каких еще местах Москвы глубоко под землей скрыты скульптуры “вождя народов”? audio/mpeg

"Какая-то мистика". Есть ли золотая статуя Сталина в подвале МГУ Есть легенда, что в подвале Главного здания МГУ спрятана огромная статуя Иосифа Сталина из чистого золота. Якобы, когда-то ею хотели украсить верхушку университета. Может, пора штурмовать подвалы МГУ? И в каких еще местах Москвы глубоко под землей скрыты скульптуры “вождя народов”? audio/mpeg

О том, существовала ли золотая статуя генсека в МГУ, и может ли она до сих пор храниться в подвале - рассказывает экскурсовод, москвовед и блогер Светлана Килина.Удивительные истории, произошедшие со статуями генсека: зачем внутрь скульптуры на ВДНХ ставили “маленького Сталина”, и как калининградская “Мать-Россия” оказалась связана с усатым предшественником.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android —Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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