https://ria.ru/20210921/sputnikv-1751161061.html
В Аргентине рассказали о новом заводе по производству вакцины "Спутник V"
В Аргентине рассказали о новом заводе по производству вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 21.09.2021
В Аргентине рассказали о новом заводе по производству вакцины "Спутник V"
Производитель вакцины "Спутник V" в Аргентине, лаборатория Richmond, через год запустит новый завод, где российский препарат от коронавируса будут делать с... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:16
2021-09-21T16:16
2021-09-21T16:16
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
аргентина
российский фонд прямых инвестиций
латинская америка
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 сен - РИА Новости. Производитель вакцины "Спутник V" в Аргентине, лаборатория Richmond, через год запустит новый завод, где российский препарат от коронавируса будут делать с нуля, сообщил в интервью РИА Новости глава компании Марсело Фигейрас.В настоящее время активное вещество для производства вакцины поставляется из России.Кроме того, на этом новом заводе будет возможность производства и РНК-вакцин. Сам завод обойдется в 65 миллионов долларов, оставшаяся часть будет вложена в процесс сертификации, клинические исследования. Строительство завода уже началось."Через год завод уже должен работать", - отметил Фигейрас. Вопрос строительства нового завода и заключения долгосрочного соглашения с РФПИ он планирует обсудить во время своей поездки в Москву в начале октября."Звонят со всей Южной Америки - Боливия, Парагвай, Перу. Мы в том числе говорили о возможности сотрудничества, если они у себя сделают одну из фаз производства. Также общаемся по вопросам сотрудничества с Бразилией и Мексикой", - отметил глава компании, добавив, что уже приезжали чиновники из разных стран Латинской Америки. Также рассматривается возможность поставок в будущем в Чили."Нет ничего удивительного в том, что тебе звонят: сегодня у тебя есть очень хороший продукт ("Спутник V"), который хочет весь мир, и даже те, кто вакцинируют другими препаратами, ищут возможность применения бустерных доз этой вакцины. И, кроме того, мы единственный производитель "Спутника V" в Южной Америке", - подчеркнул Фигейрас.Ранее аргентинский Национальный университет Кордовы провел исследование, которое показало, что российская вакцина "Спутник V" эффективнее против штамма коронавируса "дельта", чем препараты AstraZeneca и Sinopharm. Исследование базировалось на изучении 309 образцов из плазмы людей, вылечившихся от коронавируса, и тех, кто получил две дозы вакцин AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V".Аргентина проводит серию исследований, связанных с применением вакцин. Так, ранее аргентинские ученые выяснили, что нейтрализующая сила антител, вырабатываемых после вакцинации "Спутником V", со временем только увеличивается.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вакцинация, аргентина, российский фонд прямых инвестиций, латинская америка, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
В Аргентине рассказали о новом заводе по производству вакцины "Спутник V"
В Аргентине анонсировали строительство завода про производству вакцины "Спутник V" с нуля
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 сен - РИА Новости.
Производитель вакцины "Спутник V" в Аргентине
, лаборатория Richmond, через год запустит новый завод, где российский препарат от коронавируса будут делать с нуля, сообщил в интервью РИА Новости глава компании Марсело Фигейрас.
В настоящее время активное вещество для производства вакцины поставляется из России.
"Мы привлекли (на рынке) 85 миллионов долларов, чтобы создать новый завод по производству вакцин. На нем мы думаем осуществлять весь производственный цикл "Спутника V", - сказал он.
Кроме того, на этом новом заводе будет возможность производства и РНК-вакцин. Сам завод обойдется в 65 миллионов долларов, оставшаяся часть будет вложена в процесс сертификации, клинические исследования. Строительство завода уже началось.
"Через год завод уже должен работать", - отметил Фигейрас. Вопрос строительства нового завода и заключения долгосрочного соглашения с РФПИ
он планирует обсудить во время своей поездки в Москву в начале октября.
"(Завод) будет иметь мощность в 500 миллионов доз в год. Это очень большая мощность... думаю, что если у нас будет такой мощный завод, мы сможем помочь РФПИ поставлять вакцину другим странам", - сказал Фигейрас.
"Звонят со всей Южной Америки
- Боливия, Парагвай, Перу. Мы в том числе говорили о возможности сотрудничества, если они у себя сделают одну из фаз производства. Также общаемся по вопросам сотрудничества с Бразилией и Мексикой", - отметил глава компании, добавив, что уже приезжали чиновники из разных стран Латинской Америки
. Также рассматривается возможность поставок в будущем в Чили.
"Нет ничего удивительного в том, что тебе звонят: сегодня у тебя есть очень хороший продукт ("Спутник V"), который хочет весь мир, и даже те, кто вакцинируют другими препаратами, ищут возможность применения бустерных доз этой вакцины. И, кроме того, мы единственный производитель "Спутника V" в Южной Америке", - подчеркнул Фигейрас.
Ранее аргентинский Национальный университет Кордовы провел исследование, которое показало, что российская вакцина "Спутник V" эффективнее против штамма коронавируса "дельта", чем препараты AstraZeneca и Sinopharm. Исследование базировалось на изучении 309 образцов из плазмы людей, вылечившихся от коронавируса, и тех, кто получил две дозы вакцин AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V".
Аргентина проводит серию исследований, связанных с применением вакцин. Так, ранее аргентинские ученые выяснили, что нейтрализующая сила антител, вырабатываемых после вакцинации "Спутником V", со временем только увеличивается.