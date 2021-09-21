https://ria.ru/20210921/sputnikv-1751161061.html

В Аргентине рассказали о новом заводе по производству вакцины "Спутник V"

В Аргентине рассказали о новом заводе по производству вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 21.09.2021

В Аргентине рассказали о новом заводе по производству вакцины "Спутник V"

Производитель вакцины "Спутник V" в Аргентине, лаборатория Richmond, через год запустит новый завод, где российский препарат от коронавируса будут делать с... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T16:16

2021-09-21T16:16

2021-09-21T16:16

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

аргентина

российский фонд прямых инвестиций

латинская америка

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 сен - РИА Новости. Производитель вакцины "Спутник V" в Аргентине, лаборатория Richmond, через год запустит новый завод, где российский препарат от коронавируса будут делать с нуля, сообщил в интервью РИА Новости глава компании Марсело Фигейрас.В настоящее время активное вещество для производства вакцины поставляется из России.Кроме того, на этом новом заводе будет возможность производства и РНК-вакцин. Сам завод обойдется в 65 миллионов долларов, оставшаяся часть будет вложена в процесс сертификации, клинические исследования. Строительство завода уже началось."Через год завод уже должен работать", - отметил Фигейрас. Вопрос строительства нового завода и заключения долгосрочного соглашения с РФПИ он планирует обсудить во время своей поездки в Москву в начале октября."Звонят со всей Южной Америки - Боливия, Парагвай, Перу. Мы в том числе говорили о возможности сотрудничества, если они у себя сделают одну из фаз производства. Также общаемся по вопросам сотрудничества с Бразилией и Мексикой", - отметил глава компании, добавив, что уже приезжали чиновники из разных стран Латинской Америки. Также рассматривается возможность поставок в будущем в Чили."Нет ничего удивительного в том, что тебе звонят: сегодня у тебя есть очень хороший продукт ("Спутник V"), который хочет весь мир, и даже те, кто вакцинируют другими препаратами, ищут возможность применения бустерных доз этой вакцины. И, кроме того, мы единственный производитель "Спутника V" в Южной Америке", - подчеркнул Фигейрас.Ранее аргентинский Национальный университет Кордовы провел исследование, которое показало, что российская вакцина "Спутник V" эффективнее против штамма коронавируса "дельта", чем препараты AstraZeneca и Sinopharm. Исследование базировалось на изучении 309 образцов из плазмы людей, вылечившихся от коронавируса, и тех, кто получил две дозы вакцин AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V".Аргентина проводит серию исследований, связанных с применением вакцин. Так, ранее аргентинские ученые выяснили, что нейтрализующая сила антител, вырабатываемых после вакцинации "Спутником V", со временем только увеличивается.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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в мире, вакцинация, аргентина, российский фонд прямых инвестиций, латинская америка, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"