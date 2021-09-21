https://ria.ru/20210921/spetsnaz-1751143657.html

Ветеран спецназа рассказал, как нужно вести себя при нападении преступников

Ветеран спецназа рассказал, как нужно вести себя при нападении преступников - РИА Новости, 21.09.2021

Ветеран спецназа рассказал, как нужно вести себя при нападении преступников

При попадании в заложники следует беспрекословно выполнять требования преступников и как можно скорее найти укромное место, чтобы не попасть под перекрестный... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:00

2021-09-21T15:00

2021-09-21T18:55

происшествия

пермь

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. При попадании в заложники следует беспрекословно выполнять требования преступников и как можно скорее найти укромное место, чтобы не попасть под перекрестный огонь во время штурма, заявил РИА Новости почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.Так он прокомментировал действия преподавателя пермского университета Олега Сыромятникова, который во время стрельбы в университете запер аудиторию и продолжил вести лекцию."Если помещение захвачено, то первое, что следует делать – выполнять требования, выдвигаемые этими бандитами, потому что малейшее неповиновение будет вызывать агрессию с их стороны. Во-вторых, вы должны понимать, что в любом случае спецслужбы придут к вам на помощь, поэтому следует найти такое место, где вы могли бы укрыться от огня, который во время операции будет вестись с двух сторон – лечь под окно, парту, укрыться любыми предметами, которые могут вас защитить", - сказал Гончаров.Комментируя поведение Сыромятникова, ветеран "Альфы" отметил, что это, должно быть, человек со стальными нервами, однако его выдержка не давала гарантии спасения ему и его студентам."То, что Сыромятников забаррикадировал аудиторию и при этом продолжал читать лекцию, чтобы успокоить студентов, говорит о нем положительно, но в то же время риск того, что преступник сможет прорваться внутрь, оставался. Да и потом, как можно вообще воспринимать учебный материал, когда в коридоре слышатся выстрелы, а твои товарищи эвакуируются из окон? Возможно, у этого педагога были стальные нервы, но никто не дал бы гарантию, что преступник не разнес бы дверь из дробовика", - подчеркнул эксперт.Ранее СМИ написали, что в момент нападения профессор кафедры русского языка и стилистики Олег Сыромятников читал курс по истории русской литературы. Он отказался прервать лекцию из-за ЧП, но при этом, по данным пресс-службы вуза, запер аудиторию изнутри. Как отметили в университете, "все люди по-разному переживают стресс, важно было сохранять спокойствие и не поддаваться панике".Олег Сыромятников – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), председатель регионального отделения Всероссийского общества Ф.М. Достоевского.Накануне утром студент открыл стрельбу в ПГНИУ, убив шесть человек и ранив еще 24. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. По статье "Убийство" ему грозит пожизненный срок заключения.

https://ria.ru/20210920/perm-1751038317.html

https://ria.ru/20210920/perm-1751033410.html

пермь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Студент стреляет по машине на пути к пермскому вузу. Кадры с видеорегистратора По словам очевидцев, студент, устроивший стрельбу в пермском университете, ничего не говорил, а "просто шел и стрелял". На кадрах видеорегистратора заметно, что злоумышленник еще на пути к вузу стрелял во все, что движется. В том числе по проезжавшим мимо автомобилям. 2021-09-21T15:00 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, россия, стрельба в пермском госуниверситете