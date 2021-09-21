https://ria.ru/20210921/sol-1751076289.html

Мясников назвал продукт, представляющий особую опасность для гипертоников

Мясников назвал продукт, представляющий особую опасность для гипертоников - РИА Новости, 21.09.2021

Мясников назвал продукт, представляющий особую опасность для гипертоников

Употребление более пяти граммов соли ежедневно способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T08:57

2021-09-21T08:57

2021-09-21T11:20

общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Употребление более пяти граммов соли ежедневно способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.По словам медика, около 70% потребляемой человеком соли содержится в обработанных продуктах, а именно, в колбасных изделиях и супах. Однако особое внимание следует обратить на хлеб, который, как отметил эксперт, содержит половину суточной нормы соли.Злоупотребление этой добавкой представляет особую опасность для гипертоников, особенно в возрасте старше пятидесяти лет, поэтому пациентам из этой категории врач рекомендует потреблять не более трех граммов соли ежедневно.Ранее диетолог Маргарита Королева посоветовала регулярно есть рыбу, овощи, мясо и годы для увеличения продолжительности жизни.

https://radiosputnik.ria.ru/20210606/sol-1735644617.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, александр мясников (врач)