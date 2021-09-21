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Мясников назвал продукт, представляющий особую опасность для гипертоников
Мясников назвал продукт, представляющий особую опасность для гипертоников - РИА Новости, 21.09.2021
Мясников назвал продукт, представляющий особую опасность для гипертоников
Употребление более пяти граммов соли ежедневно способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T08:57
2021-09-21T08:57
2021-09-21T11:20
общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Употребление более пяти граммов соли ежедневно способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.По словам медика, около 70% потребляемой человеком соли содержится в обработанных продуктах, а именно, в колбасных изделиях и супах. Однако особое внимание следует обратить на хлеб, который, как отметил эксперт, содержит половину суточной нормы соли.Злоупотребление этой добавкой представляет особую опасность для гипертоников, особенно в возрасте старше пятидесяти лет, поэтому пациентам из этой категории врач рекомендует потреблять не более трех граммов соли ежедневно.Ранее диетолог Маргарита Королева посоветовала регулярно есть рыбу, овощи, мясо и годы для увеличения продолжительности жизни.
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общество, александр мясников (врач)
08:57 21.09.2021 (обновлено: 11:20 21.09.2021)
Мясников назвал продукт, представляющий особую опасность для гипертоников
Врач Мясников рекомендовал потреблять не более пяти граммов соли ежедневно
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.
Употребление более пяти граммов соли ежедневно способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в эфире телеканала "Россия 1"
рассказал врач и телеведущий Александр Мясников
.
По словам медика, около 70% потребляемой человеком соли содержится в обработанных продуктах, а именно, в колбасных изделиях и супах. Однако особое внимание следует обратить на хлеб, который, как отметил эксперт, содержит половину суточной нормы соли.
"Вообще усредненная норма – пять граммов NaCl", – пояснил Мясников, добавив, что среднестатистический россиянин потребляет около десяти граммов каждый день.
Злоупотребление этой добавкой представляет особую опасность для гипертоников, особенно в возрасте старше пятидесяти лет, поэтому пациентам из этой категории врач рекомендует потреблять не более трех граммов соли ежедневно.
Ранее диетолог Маргарита Королева посоветовала регулярно есть рыбу, овощи, мясо и годы для увеличения продолжительности жизни.