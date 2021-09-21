https://ria.ru/20210921/slutskiy-1751187718.html

Слуцкий обвинил Лондон в информационной кампании против России

Слуцкий обвинил Лондон в информационной кампании против России - РИА Новости, 21.09.2021

Слуцкий обвинил Лондон в информационной кампании против России

Лондон продолжает подогревать антироссийские настроения, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя новые данные... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:59

2021-09-21T17:59

2021-09-21T17:59

в мире

лондон

скотленд-ярд

дело об отравлении скрипалей

леонид слуцкий (политик)

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Лондон продолжает подогревать антироссийские настроения, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя новые данные британской стороны в "деле Скрипалей".Контртеррористическая полиция Британии во вторник сообщила, что прокуратура идентифицировала и предъявила обвинения третьему подозреваемому по делу об отравлении Скрипалей. По утверждению британских следователей, это "сотрудник ГРУ Денис Сергеев", который якобы прибыл в Великобританию под вымышленным именем "Сергей Федотов". Его обвиняют в заговоре с целью убийства Сергея Скрипаля, в попытке убийства Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и британского полицейского Ника Бейли, в причинении тяжкого вреда здоровью Юлии Скрипаль и Нику Бейли, а также во владении и применении химического оружия. Ранее по этому же делу были объявлены в розыск Руслан Боширов и Александр Петров."Лондон решил снова выступить в авангарде антироссийской колонны и вновь освежить свои highly likely методы. После вчерашних сказок о якобы многочисленных и серьезных нарушениях на выборах в Госдуму в Великобритании решили освежить миф об отравлении Скрипалей... Грубейшая провокация, не отличающаяся оригинальностью. Лондон продолжает подогревать антироссийские настроения уже ставшими шаблонными методами", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Он напомнил, что Россия не раз выражала готовность к сотрудничеству по линии правоохранительных ведомств для проведения независимого и объективного расследования, однако все обращения до этого были проигнорированы, а доказательства не представлены."Великобритании также следовало бы учитывать, что Россия не выдает своих граждан. Тем более, если сшитое белыми нитками уголовное дело больше похоже на русофобскую расправу", - отметил Слуцкий.По его словам, представляется "очень странным" совпадение подобных заявлений с завершением думских выборов в России, легитимность и соответствие демократическим стандартам которых подтвердили сотни международных наблюдателей.В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. 4 июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.

https://ria.ru/20210304/skripal-1599995549.html

https://ria.ru/20210304/skripali-1599785988.html

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в мире, лондон, скотленд-ярд, дело об отравлении скрипалей, леонид слуцкий (политик), россия