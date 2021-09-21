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Слуцкий обвинил Лондон в информационной кампании против России
Слуцкий обвинил Лондон в информационной кампании против России - РИА Новости, 21.09.2021
Слуцкий обвинил Лондон в информационной кампании против России
Лондон продолжает подогревать антироссийские настроения, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя новые данные... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:59
2021-09-21T17:59
в мире
лондон
скотленд-ярд
дело об отравлении скрипалей
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Лондон продолжает подогревать антироссийские настроения, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя новые данные британской стороны в "деле Скрипалей".Контртеррористическая полиция Британии во вторник сообщила, что прокуратура идентифицировала и предъявила обвинения третьему подозреваемому по делу об отравлении Скрипалей. По утверждению британских следователей, это "сотрудник ГРУ Денис Сергеев", который якобы прибыл в Великобританию под вымышленным именем "Сергей Федотов". Его обвиняют в заговоре с целью убийства Сергея Скрипаля, в попытке убийства Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и британского полицейского Ника Бейли, в причинении тяжкого вреда здоровью Юлии Скрипаль и Нику Бейли, а также во владении и применении химического оружия. Ранее по этому же делу были объявлены в розыск Руслан Боширов и Александр Петров."Лондон решил снова выступить в авангарде антироссийской колонны и вновь освежить свои highly likely методы. После вчерашних сказок о якобы многочисленных и серьезных нарушениях на выборах в Госдуму в Великобритании решили освежить миф об отравлении Скрипалей... Грубейшая провокация, не отличающаяся оригинальностью. Лондон продолжает подогревать антироссийские настроения уже ставшими шаблонными методами", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Он напомнил, что Россия не раз выражала готовность к сотрудничеству по линии правоохранительных ведомств для проведения независимого и объективного расследования, однако все обращения до этого были проигнорированы, а доказательства не представлены."Великобритании также следовало бы учитывать, что Россия не выдает своих граждан. Тем более, если сшитое белыми нитками уголовное дело больше похоже на русофобскую расправу", - отметил Слуцкий.По его словам, представляется "очень странным" совпадение подобных заявлений с завершением думских выборов в России, легитимность и соответствие демократическим стандартам которых подтвердили сотни международных наблюдателей.В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. 4 июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
https://ria.ru/20210304/skripal-1599995549.html
https://ria.ru/20210304/skripali-1599785988.html
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в мире, лондон, скотленд-ярд, дело об отравлении скрипалей, леонид слуцкий (политик), россия
17:59 21.09.2021
 
Слуцкий обвинил Лондон в информационной кампании против России

Слуцкий о деле Скрипалей: Лондон продолжает шаблонно подогревать антироссийские настроения

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОграждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Лондон продолжает подогревать антироссийские настроения, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя новые данные британской стороны в "деле Скрипалей".
Контртеррористическая полиция Британии во вторник сообщила, что прокуратура идентифицировала и предъявила обвинения третьему подозреваемому по делу об отравлении Скрипалей. По утверждению британских следователей, это "сотрудник ГРУ Денис Сергеев", который якобы прибыл в Великобританию под вымышленным именем "Сергей Федотов". Его обвиняют в заговоре с целью убийства Сергея Скрипаля, в попытке убийства Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и британского полицейского Ника Бейли, в причинении тяжкого вреда здоровью Юлии Скрипаль и Нику Бейли, а также во владении и применении химического оружия. Ранее по этому же делу были объявлены в розыск Руслан Боширов и Александр Петров.
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"Лондон решил снова выступить в авангарде антироссийской колонны и вновь освежить свои highly likely методы. После вчерашних сказок о якобы многочисленных и серьезных нарушениях на выборах в Госдуму в Великобритании решили освежить миф об отравлении Скрипалей... Грубейшая провокация, не отличающаяся оригинальностью. Лондон продолжает подогревать антироссийские настроения уже ставшими шаблонными методами", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что Россия не раз выражала готовность к сотрудничеству по линии правоохранительных ведомств для проведения независимого и объективного расследования, однако все обращения до этого были проигнорированы, а доказательства не представлены.
"Великобритании также следовало бы учитывать, что Россия не выдает своих граждан. Тем более, если сшитое белыми нитками уголовное дело больше похоже на русофобскую расправу", - отметил Слуцкий.
По его словам, представляется "очень странным" совпадение подобных заявлений с завершением думских выборов в России, легитимность и соответствие демократическим стандартам которых подтвердили сотни международных наблюдателей.
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В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. 4 июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
 
В миреЛондонСкотленд-ЯрдДело об отравлении СкрипалейЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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