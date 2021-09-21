https://ria.ru/20210921/skripali-1751159912.html

В МИД отвергли обвинения Великобритании в причастности к делу Скрипалей

В МИД отвергли обвинения Великобритании в причастности к делу Скрипалей - РИА Новости, 21.09.2021

В МИД отвергли обвинения Великобритании в причастности к делу Скрипалей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила непонимание в связи с тем, что сейчас всплыла тема "дела Скрипалей", отметив, что Великобритания таким... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T16:12

2021-09-21T16:12

2021-09-21T18:32

в мире

дело об отравлении скрипалей

лондон

москва

великобритания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

сергей скрипаль

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила непонимание в связи с тем, что сейчас всплыла тема "дела Скрипалей", отметив, что Великобритания таким образом, возможно, готовит встречу своего министра иностранных дел с Сергеем Лавровым.Контртеррористическая полиция Британии во вторник сообщила, что прокуратура идентифицировала и предъявила обвинения третьему подозреваемому по делу об отравлении Скрипалей. По утверждению британских следователей, это "сотрудник ГРУ Денис Сергеев", который якобы прибыл в Великобританию под вымышленным именем "Сергей Федотов". Его обвиняют в заговоре с целью убийства Сергея Скрипаля, в попытке убийства Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и британского полицейского Ника Бейли, в причинении тяжкого вреда здоровью Юлии Скрипаль и Нику Бейли, а также во владении и применении химического оружия. Ранее по этому же делу были объявлены в розыск Руслан Боширов и Александр Петров."Да, видели эти сообщения Скотленд-Ярда о заочном предъявлении обвинения третьему россиянину, якобы подозреваемому в покушении на Скрипалей… Давно не возвращались к этой теме. Уж не знаю, почему она сейчас всплыла: возможно, так готовят в Лондоне встречу их министра с российским коллегой. Сложно проанализировать – так, предположение", - ответила Захарова на брифинге на соответствующий вопрос журналистов."Мы также подтверждаем готовность к предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и соответствующих экспертов", - заявила Захарова на брифинге.Однако Захарова отметила, что Лондон, несмотря на все призывы со стороны Москвы, отказывается от совместного расследования дела Скрипалей."Несмотря на многочисленные обращения российской стороны и призывы к ответственному диалогу, Лондон по-прежнему отказывается от предметного обсуждения и совместного расследования этого происшествия, в результате которого пострадали, напомню, российские граждане", - сказала Захарова на брифинге."Россия, как и прежде, настроена на установление истины… Наша позиция не изменилась – мы действительно хотим установить истину в произошедшем. Мы будем продолжать требовать от властей Британии исчерпывающей официальной информации, а также выполнения своих международных правовых обязательств. Пора уже рассказать международному сообществу правду", - подчеркнула Захарова."На протяжении уже более двух лет власти Британии используют инцидент в Солсбери для преднамеренного осложнения наших двусторонних отношений… Руководство Соединенного Королевства продолжает использовать дело Скрипалей в качестве инструмента давления на нашу страну, подогревая антироссийские настроения в британском обществе, выстраивая всю эту русофобскую концепцию, которая потом опускается в СМИ Британии", - добавила представитель МИД."Мы решительно осуждаем все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери и настаиваем на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании инцидента", - заявила Захарова.В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. 4 июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули – выжил.Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.

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