16:12 21.09.2021 (обновлено: 18:32 21.09.2021)
В МИД отвергли обвинения Великобритании в причастности к делу Скрипалей
Захарова отвергла обвинения Великобритании в причастности России к отравлению Скрипалей
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила непонимание в связи с тем, что сейчас всплыла тема "дела Скрипалей", отметив, что Великобритания таким образом, возможно, готовит встречу своего министра иностранных дел с Сергеем Лавровым.
Контртеррористическая полиция Британии во вторник сообщила, что прокуратура идентифицировала и предъявила обвинения третьему подозреваемому по делу об отравлении Скрипалей. По утверждению британских следователей, это "сотрудник ГРУ Денис Сергеев", который якобы прибыл в Великобританию под вымышленным именем "Сергей Федотов". Его обвиняют в заговоре с целью убийства Сергея Скрипаля, в попытке убийства Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и британского полицейского Ника Бейли, в причинении тяжкого вреда здоровью Юлии Скрипаль и Нику Бейли, а также во владении и применении химического оружия. Ранее по этому же делу были объявлены в розыск Руслан Боширов и Александр Петров.
"Да, видели эти сообщения Скотленд-Ярда о заочном предъявлении обвинения третьему россиянину, якобы подозреваемому в покушении на Скрипалей… Давно не возвращались к этой теме. Уж не знаю, почему она сейчас всплыла: возможно, так готовят в Лондоне встречу их министра с российским коллегой. Сложно проанализировать – так, предположение", - ответила Захарова на брифинге на соответствующий вопрос журналистов.
"Мы также подтверждаем готовность к предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и соответствующих экспертов", - заявила Захарова на брифинге.
Однако Захарова отметила, что Лондон, несмотря на все призывы со стороны Москвы, отказывается от совместного расследования дела Скрипалей.
1 декабря 2020, 16:32Скрипали впервые за долгое время вышли на связь с семьей
"Несмотря на многочисленные обращения российской стороны и призывы к ответственному диалогу, Лондон по-прежнему отказывается от предметного обсуждения и совместного расследования этого происшествия, в результате которого пострадали, напомню, российские граждане", - сказала Захарова на брифинге.
"Россия, как и прежде, настроена на установление истины… Наша позиция не изменилась – мы действительно хотим установить истину в произошедшем. Мы будем продолжать требовать от властей Британии исчерпывающей официальной информации, а также выполнения своих международных правовых обязательств. Пора уже рассказать международному сообществу правду", - подчеркнула Захарова.
26 августа, 02:51Россия направила в МИД Британии 54 ноты по делу Скрипалей
"На протяжении уже более двух лет власти Британии используют инцидент в Солсбери для преднамеренного осложнения наших двусторонних отношений… Руководство Соединенного Королевства продолжает использовать дело Скрипалей в качестве инструмента давления на нашу страну, подогревая антироссийские настроения в британском обществе, выстраивая всю эту русофобскую концепцию, которая потом опускается в СМИ Британии", - добавила представитель МИД.
"Мы решительно осуждаем все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери и настаиваем на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании инцидента", - заявила Захарова.
24 октября 2020, 13:14В Госдуме оценили заявление о мерах против России за инцидент в Солсбери
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. 4 июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули – выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.