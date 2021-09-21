https://ria.ru/20210921/skripal-1751157199.html

В Госдуме прокомментировали новые заявления по "делу Скрипалей"

В Госдуме прокомментировали новые заявления по "делу Скрипалей" - РИА Новости, 21.09.2021

В Госдуме прокомментировали новые заявления по "делу Скрипалей"

Член комитета по международным делам ГД Елена Панина, комментируя информацию о том, что прокуратура Великобритании предъявила обвинения еще одному россиянину по РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T16:02

2021-09-21T16:02

2021-09-21T16:02

в мире

гамбург (город)

москва

борис березовский

форин-офис

генеральная прокуратура рф

главное разведывательное управление рф

сергей лавров

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Член комитета по международным делам ГД Елена Панина, комментируя информацию о том, что прокуратура Великобритании предъявила обвинения еще одному россиянину по так называемому "делу Скрипалей", отметила, что данный шаг призван дискредитировать выборы в Госдуму РФ.Королевская прокуратура Великобритании ранее предъявила обвинения третьему фигуранту по делу об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей, сообщила полиция по борьбе с терроризмом. Им стал мужчина, известный под именем "Сергей Федотов"."Очевидно, что все эти шаги призваны создать информационный фон кампании по дискредитации выборов в РФ, попыткам инициировать их непризнание на Западе", - отметила Панина.По ее словам, обращает на себя внимание тот факт, что этот информационный вброс произошел синхронно с принятием решения ЕСПЧ по "делу Литвиненко", возлагающему на РФ "ответственность" за смерть перебежчика."Использование "дела Скрипаля" как инструмента вмешательства в российские выборы и дискредитации российской политической системы уже носит серийный характер. В марте 2018 оно уже использовалось как провокация, когда за несколько дней до президентских выборов в РФ премьер (Британии Тереза) Мэй угрожала применить против РФ "серьезные меры", что резко подняло градус конфронтации", - подчеркнула Панина.Ясно, что эти действия не имеют ничего общего с правосудием, но являются еще одним "эпизодом гибридной войны против России", добавила она."Сегодня мы видим новое издание старой русофобской постановки, инициированное теми же кругами, что и три года назад", - констатировала Панина.В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули – выжил.Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.Ранее ЕСПЧ назвал Россию "ответственной" за смерть Литвиненко, заявив, что в РФ не провели эффективного внутреннего расследования его убийства, и присудил 100 тысяч евро его вдове в качестве компенсации морального вреда, говорится в постановлении суда. В Москве неоднократно отвергали причастность к смерти беглого подполковника.Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.В Генпрокуратуре РФ в 2018 году заявляли, что никаких доказательств по делу Литвиненко России британские власти так и не предоставили, а материалы засекретили. Занимавший ранее пост генпрокурора РФ Юрий Чайка отмечал, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты. По его словам, бизнесмен Борис Березовский "играл ключевую роль в этой провокации", "действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью".Заявления Лондона о причастности Лугового и Ковтуна к отравлению Литвиненко полонием-210, отмечали в ГП, опровергаются прокуратурой Гамбурга и следствием в РФ, полоний был в Лондоне еще до прибытия туда Лугового, и следы вещества обнаружены в офисе Березовского.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что история Литвиненко нужна Западу только для формирования общественного мнения в нужном для него ключе.

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https://ria.ru/20201202/skripal-1587320076.html

https://ria.ru/20210304/skripal-1599844641.html

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