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Силуанов рассказал, какие компании затронет повышение налога на прибыль
Силуанов рассказал, какие компании затронет повышение налога на прибыль - РИА Новости, 21.09.2021
Силуанов рассказал, какие компании затронет повышение налога на прибыль
Минфин РФ рассчитывает на следующей неделе достичь компромисса с бизнесом по повышению налогообложения прибыли, эти меры могут затронуть разные сектора... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T21:09
2021-09-21T21:09
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минфин РФ рассчитывает на следующей неделе достичь компромисса с бизнесом по повышению налогообложения прибыли, эти меры могут затронуть разные сектора экономики, но под действие новых норм попадут лишь единицы компаний, среди которых не будет банков, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.Минфин предложил новый подход к налогообложению прибыли: речь идет о ретроспективном повышении налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали. Власти сейчас обсуждают эти меры с производителями металлов, угля и удобрений, которые показывают рекордные прибыли за счет благоприятной конъюнктуры на внешних рынках.При этом, по словам Силуанова, предложенный законопроект не предусматривает какой-либо дифференциации для компаний по отраслям или форме собственности."Нет, никакой дифференциации нет, и здесь зависит просто от объема дивидендов к уровню капитала", - сказал Силуанов, подтвердив, что меры касаются всех отраслей. "У нас единый подход к налогообложению, и если мы будем выбирать – госсектор или частный сектор – то это уже будет противоречить Конституции", – добавил он."Там единицы компаний попадают, понимаете, под это", – заявил глава Минфина, отметив, что банков среди этих компаний не будет. "По нашим оценкам, банковские структуры не подпадают", - сказал он.
https://ria.ru/20210914/nalog-1749950191.html
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, россия
21:09 21.09.2021
 
Силуанов рассказал, какие компании затронет повышение налога на прибыль

Силуанов: ретроспективное повышение налога на прибыль может затронуть единицы компаний

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минфин РФ рассчитывает на следующей неделе достичь компромисса с бизнесом по повышению налогообложения прибыли, эти меры могут затронуть разные сектора экономики, но под действие новых норм попадут лишь единицы компаний, среди которых не будет банков, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
Минфин предложил новый подход к налогообложению прибыли: речь идет о ретроспективном повышении налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали. Власти сейчас обсуждают эти меры с производителями металлов, угля и удобрений, которые показывают рекордные прибыли за счет благоприятной конъюнктуры на внешних рынках.
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При этом, по словам Силуанова, предложенный законопроект не предусматривает какой-либо дифференциации для компаний по отраслям или форме собственности.
"Нет, никакой дифференциации нет, и здесь зависит просто от объема дивидендов к уровню капитала", - сказал Силуанов, подтвердив, что меры касаются всех отраслей. "У нас единый подход к налогообложению, и если мы будем выбирать – госсектор или частный сектор – то это уже будет противоречить Конституции", – добавил он.
"Там единицы компаний попадают, понимаете, под это", – заявил глава Минфина, отметив, что банков среди этих компаний не будет. "По нашим оценкам, банковские структуры не подпадают", - сказал он.
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ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон СилуановРоссия
 
 
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