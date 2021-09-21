https://ria.ru/20210921/shtraf-1751106675.html

В Новосибирске женщину оштрафовали за оскорбление слабослышащего таксиста

В Новосибирске женщину оштрафовали за оскорбление слабослышащего таксиста - РИА Новости, 21.09.2021

В Новосибирске женщину оштрафовали за оскорбление слабослышащего таксиста

Мировой судья в Новосибирске во вторник оштрафовал на три тысячи рублей женщину за оскорбления слабослышащего водителя такси, которому она не заплатила за... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:59

2021-09-21T11:59

2021-09-21T11:59

происшествия

новосибирская область

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 21 сен – РИА Новости. Мировой судья в Новосибирске во вторник оштрафовал на три тысячи рублей женщину за оскорбления слабослышащего водителя такси, которому она не заплатила за проезд, сообщает прокуратура Новосибирской области.Происшествие получило большой общественный резонанс из-за появившегося в соцсетях видеоролика, на котором водитель жестами просит пассажирку оплатить проезд, однако женщина не собирается этого делать, требует открыть машину, а затем начинает пинать ногами и оскорблять мужчину. Инцидент произошел в июле этого года.В надзорном ведомстве уточнили, что женщину признали виновной в совершении административного правонурашения, а именно в оскорблении, то есть унижении чести и достоинства человека в неприличной форме."Прокурорской проверкой установлено, что 5 июля женщина воспользовалась услугами такси, водитель которого был инвалид с детства по слуху. По окончании поездки у жилого дома по ул. Фрунзе в Новосибирске она отказалась рассчитаться за проезд, при этом оскорбила водителя", - сообщили в прокуратуре.Во вторник административное дело было рассмотрено мировым судьей 1-го судебного участка Дзержинского судебного района."Суд, изучив материалы прокуратуры, назначил Дудиной наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысячи рублей. Постановление суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210916/barnaul-1750331823.html

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новосибирская область

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирская область, новосибирск