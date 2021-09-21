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США ввели санкции против чешской платформы по обмену криптовалюты
США ввели санкции против чешской платформы по обмену криптовалюты - РИА Новости, 21.09.2021
США ввели санкции против чешской платформы по обмену криптовалюты
США ввели санкции против зарегистрированной в РФ и Чехии платформы по обмену криптовалюты SUEX OTC S.R.O.​​​, сообщило во вторник министерство финансов США. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:55
2021-09-21T18:03
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прага
министерство финансов сша
россия
криптовалюта
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. США ввели санкции против зарегистрированной в РФ и Чехии платформы по обмену криптовалюты SUEX OTC S.R.O.​​​, сообщило во вторник министерство финансов США.Компания, которая, по данным Вашингтона, зарегистрирована в Москве и Праге, попала в санкционный список по подозрению в причастности к обеспечению финансовых операций хакерами, специализирующимися на шантаже и требовании выкупа от пострадавших."SUEX была вовлечена в незаконное получение средств по меньшей мере в восьми вариантах вымогательства. Анализ известных транзакций SUEX свидетельствует, что 40% всех известных переводов на платформе связаны с преступной деятельностью", - говорится в заявлении министерства финансов США.В результате санкций, сообщает ведомство, собственность и активы компании на территории США заблокированы, гражданам США запрещено взаимодействие с платформой.
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сша, чехия, в мире, технологии, прага, министерство финансов сша, россия, криптовалюта
17:55 21.09.2021 (обновлено: 18:03 21.09.2021)
 
США ввели санкции против чешской платформы по обмену криптовалюты

США ввели санкции против чешской платформы по обмену криптовалюты SUEX OTC S.R.O.

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. США ввели санкции против зарегистрированной в РФ и Чехии платформы по обмену криптовалюты SUEX OTC S.R.O.​​​, сообщило во вторник министерство финансов США.
Компания, которая, по данным Вашингтона, зарегистрирована в Москве и Праге, попала в санкционный список по подозрению в причастности к обеспечению финансовых операций хакерами, специализирующимися на шантаже и требовании выкупа от пострадавших.
"SUEX была вовлечена в незаконное получение средств по меньшей мере в восьми вариантах вымогательства. Анализ известных транзакций SUEX свидетельствует, что 40% всех известных переводов на платформе связаны с преступной деятельностью", - говорится в заявлении министерства финансов США.
В результате санкций, сообщает ведомство, собственность и активы компании на территории США заблокированы, гражданам США запрещено взаимодействие с платформой.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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