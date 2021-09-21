https://ria.ru/20210921/samolety-1751168789.html
Два Ту-160 выполнили полет над Балтийским морем
Два Ту-160 выполнили полет над Балтийским морем - РИА Новости, 21.09.2021
Два Ту-160 выполнили полет над Балтийским морем
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полет над Балтийским морем, в какой-то момент их сопровождали истребители НАТО, сообщили... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:44
2021-09-21T16:44
2021-09-21T18:33
безопасность
нато
ту-160
балтийское море
россия
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полет над Балтийским морем, в какой-то момент их сопровождали истребители НАТО, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.В министерстве уточнили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 Италии и Дании, F-18 Финляндии, Saab JAS-39 Gripen Швеции и другие самолеты иностранных государств.Истребительное сопровождение Ту-160 обеспечили Су-35С объединения ВВС и ПВО Западного военного округа и Су-27 Морской авиации Балтийского Флота.В Минобороны напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, а все полеты выполняются "в строгом соответствии с международными правилами".
https://ria.ru/20210618/baltika-1737644328.html
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Полет бомбардировщиков Ту-160 над Балтийским морем
Полет бомбардировщиков Ту-160 над Балтийским морем
2021-09-21T16:44
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РИА Новости
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безопасность, нато, ту-160, балтийское море, россия
16:44 21.09.2021 (обновлено: 18:33 21.09.2021)
Два Ту-160 выполнили полет над Балтийским морем
Два Ту-160 выполнили полет над Балтийским морем, их сопровождали истребители НАТО