https://ria.ru/20210921/samolety-1751099285.html

Названы самолеты, на которых больше всего нравится летать россиянам

Названы самолеты, на которых больше всего нравится летать россиянам - РИА Новости, 21.09.2021

Названы самолеты, на которых больше всего нравится летать россиянам

Российские путешественники назвали самолеты, на которых им больше всего нравится летать, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T13:59

2021-09-21T13:59

2021-09-21T13:59

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские путешественники назвали самолеты, на которых им больше всего нравится летать, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.Согласно результатам опроса, где участие приняли 1514 человек, семь из десяти пассажиров предпочитают полеты на Boeing (71 процент).На втором месте — лайнеры фирмы Airbus. На них любит путешествовать каждый пятый опрошенный. Меньше всего голосов у Superjet: ему отдали предпочтение лишь восемь процентов.По словам экспертов, сейчас во всех производимых моделях Airbus, Boeing 777 и 787, Embraer E-Jet и Sukhoi Superjet используется стандарт индустрии Fly-By-Wire. Он не дает пилотам вывести самолет за пределы безопасной эксплуатации."Например, если сработала система предотвращения столкновений и надо резко сманеврировать, пилотам можно не осторожничать и не бояться, что самолет потеряет управляемость — за безопасность отвечает автоматика", — пояснили в пресс-службе.Уточняется, что с появлением защиты диапазона режимов полета в современных самолетах количество случаев потери управления уменьшилось на 81 процент.

https://ria.ru/20210921/yuliyabaranovskaya-1750946020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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