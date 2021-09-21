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Туризм
https://ria.ru/20210921/samolety-1751099285.html
Названы самолеты, на которых больше всего нравится летать россиянам
Названы самолеты, на которых больше всего нравится летать россиянам - РИА Новости, 21.09.2021
Названы самолеты, на которых больше всего нравится летать россиянам
Российские путешественники назвали самолеты, на которых им больше всего нравится летать, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T13:59
2021-09-21T13:59
туризм
boeing 777
sukhoi superjet
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские путешественники назвали самолеты, на которых им больше всего нравится летать, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.Согласно результатам опроса, где участие приняли 1514 человек, семь из десяти пассажиров предпочитают полеты на Boeing (71 процент).На втором месте — лайнеры фирмы Airbus. На них любит путешествовать каждый пятый опрошенный. Меньше всего голосов у Superjet: ему отдали предпочтение лишь восемь процентов.По словам экспертов, сейчас во всех производимых моделях Airbus, Boeing 777 и 787, Embraer E-Jet и Sukhoi Superjet используется стандарт индустрии Fly-By-Wire. Он не дает пилотам вывести самолет за пределы безопасной эксплуатации."Например, если сработала система предотвращения столкновений и надо резко сманеврировать, пилотам можно не осторожничать и не бояться, что самолет потеряет управляемость — за безопасность отвечает автоматика", — пояснили в пресс-службе.Уточняется, что с появлением защиты диапазона режимов полета в современных самолетах количество случаев потери управления уменьшилось на 81 процент.
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boeing 777, sukhoi superjet, новости - туризм, самолеты, туристы, туту.ру, airbus, безопасность, технологии, авиация, отдых в россии 2021 летом
13:59 21.09.2021
 

Названы самолеты, на которых больше всего нравится летать россиянам

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк65-тонный самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, подготовленный для установки нового рекорда России по трек-пулу Иннокентием Веселовым в Красноярске, Россия
65-тонный самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, подготовленный для установки нового рекорда России по трек-пулу Иннокентием Веселовым в Красноярске, Россия - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские путешественники назвали самолеты, на которых им больше всего нравится летать, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.
Согласно результатам опроса, где участие приняли 1514 человек, семь из десяти пассажиров предпочитают полеты на Boeing (71 процент).
На втором месте — лайнеры фирмы Airbus. На них любит путешествовать каждый пятый опрошенный. Меньше всего голосов у Superjet: ему отдали предпочтение лишь восемь процентов.
По словам экспертов, сейчас во всех производимых моделях Airbus, Boeing 777 и 787, Embraer E-Jet и Sukhoi Superjet используется стандарт индустрии Fly-By-Wire. Он не дает пилотам вывести самолет за пределы безопасной эксплуатации.
"Например, если сработала система предотвращения столкновений и надо резко сманеврировать, пилотам можно не осторожничать и не бояться, что самолет потеряет управляемость — за безопасность отвечает автоматика", — пояснили в пресс-службе.
Уточняется, что с появлением защиты диапазона режимов полета в современных самолетах количество случаев потери управления уменьшилось на 81 процент.
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ТуризмBoeing 777Sukhoi SuperjetНовости - ТуризмсамолетытуристыТуту.руAirbusБезопасностьТехнологииАвиацияотдых в России 2021 летом
 
 
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