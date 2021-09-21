https://ria.ru/20210921/samolet-1751163482.html
Летевший в Лейпциг Boeing вернулся в аэропорт Красноярска
Летевший в Лейпциг Boeing вернулся в аэропорт Красноярска - РИА Новости, 21.09.2021
Летевший в Лейпциг Boeing вернулся в аэропорт Красноярска
Грузовой Boeing вернулся в аэропорт Красноярска из-за сработавшего датчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:25
2021-09-21T16:25
2021-09-21T16:25
происшествия
красноярск
лейпциг
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КРАСНОЯРСК, 21 сен - РИА Новости. Грузовой Boeing вернулся в аэропорт Красноярска из-за сработавшего датчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.В аэропорту пояснили, что борт принадлежит компании "ЭйрБриджКарго" и направлялся в Лейпциг. В аэропорту не пояснили, какого рода датчик загорелся на борту.
https://ria.ru/20210914/samolet-1750011763.html
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происшествия, красноярск, лейпциг
Летевший в Лейпциг Boeing вернулся в аэропорт Красноярска
Летевший в Лейпциг грузовой Boeing вернулся в Красноярск из-за сработавшего датчика