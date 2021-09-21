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Летевший в Лейпциг Boeing вернулся в аэропорт Красноярска
Летевший в Лейпциг Boeing вернулся в аэропорт Красноярска - РИА Новости, 21.09.2021
Летевший в Лейпциг Boeing вернулся в аэропорт Красноярска
Грузовой Boeing вернулся в аэропорт Красноярска из-за сработавшего датчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:25
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происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 21 сен - РИА Новости. Грузовой Boeing вернулся в аэропорт Красноярска из-за сработавшего датчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.В аэропорту пояснили, что борт принадлежит компании "ЭйрБриджКарго" и направлялся в Лейпциг. В аэропорту не пояснили, какого рода датчик загорелся на борту.
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происшествия, красноярск, лейпциг
16:25 21.09.2021
 
Летевший в Лейпциг Boeing вернулся в аэропорт Красноярска

Летевший в Лейпциг грузовой Boeing вернулся в Красноярск из-за сработавшего датчика

© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкАэропорт "Емельяново" (Красноярск)
Аэропорт Емельяново (Красноярск) - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Виталий Безруких
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КРАСНОЯРСК, 21 сен - РИА Новости. Грузовой Boeing вернулся в аэропорт Красноярска из-за сработавшего датчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Самолет вернулся в аэропорт из-за сработавшего датчика. Посадка прошла успешно", - сказал собеседник агентства.
В аэропорту пояснили, что борт принадлежит компании "ЭйрБриджКарго" и направлялся в Лейпциг. В аэропорту не пояснили, какого рода датчик загорелся на борту.
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Летевший в Ростов-на-Дону самолет вернулся в Екатеринбург
 
ПроисшествияКрасноярскЛейпциг
 
 
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