https://ria.ru/20210921/samolet-1751163482.html

Летевший в Лейпциг Boeing вернулся в аэропорт Красноярска

Летевший в Лейпциг Boeing вернулся в аэропорт Красноярска - РИА Новости, 21.09.2021

Летевший в Лейпциг Boeing вернулся в аэропорт Красноярска

Грузовой Boeing вернулся в аэропорт Красноярска из-за сработавшего датчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T16:25

2021-09-21T16:25

2021-09-21T16:25

происшествия

красноярск

лейпциг

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КРАСНОЯРСК, 21 сен - РИА Новости. Грузовой Boeing вернулся в аэропорт Красноярска из-за сработавшего датчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.В аэропорту пояснили, что борт принадлежит компании "ЭйрБриджКарго" и направлялся в Лейпциг. В аэропорту не пояснили, какого рода датчик загорелся на борту.

https://ria.ru/20210914/samolet-1750011763.html

красноярск

лейпциг

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2021

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происшествия, красноярск, лейпциг