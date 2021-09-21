https://ria.ru/20210921/samolet-1751084478.html
Самолет с пострадавшими при стрельбе в Перми готовится вылететь в Москву
Самолет с пострадавшими при стрельбе в Перми готовится вылететь в Москву - РИА Новости, 21.09.2021
Самолет с пострадавшими при стрельбе в Перми готовится вылететь в Москву
Самолет МЧС с пострадавшими при стрельбе в Перми вылетает в Москву, всего на лечение в столицу перевозят семь человек, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T10:16
2021-09-21T10:16
2021-09-21T11:18
происшествия
пермь
михаил мурашко
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Самолет МЧС с пострадавшими при стрельбе в Перми вылетает в Москву, всего на лечение в столицу перевозят семь человек, передаёт корреспондент РИА Новости.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".К самолёту прибыло семь машин скорой помощи, пострадавших погрузили на борт. В полете их буду сопровождать медики.В понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что из 20 госпитализированных после стрельбы в университете Перми девять находятся в тяжелом состоянии.
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Борт МЧС готовят к эвакуации пострадавших при стрельбе в Перми
Борт МЧС готовят к эвакуации пострадавших при стрельбе в Перми
2021-09-21T10:16
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происшествия, пермь, михаил мурашко, россия, стрельба в пермском госуниверситете
10:16 21.09.2021 (обновлено: 11:18 21.09.2021)
Самолет с пострадавшими при стрельбе в Перми готовится вылететь в Москву
Самолет с пострадавшими при стрельбе в Пермском университете готовится вылететь в Москву