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Самолет с пострадавшими при стрельбе в Перми готовится вылететь в Москву

Самолет с пострадавшими при стрельбе в Перми готовится вылететь в Москву - РИА Новости, 21.09.2021

Самолет с пострадавшими при стрельбе в Перми готовится вылететь в Москву

Самолет МЧС с пострадавшими при стрельбе в Перми вылетает в Москву, всего на лечение в столицу перевозят семь человек, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2021

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происшествия

пермь

михаил мурашко

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Самолет МЧС с пострадавшими при стрельбе в Перми вылетает в Москву, всего на лечение в столицу перевозят семь человек, передаёт корреспондент РИА Новости.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".К самолёту прибыло семь машин скорой помощи, пострадавших погрузили на борт. В полете их буду сопровождать медики.В понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что из 20 госпитализированных после стрельбы в университете Перми девять находятся в тяжелом состоянии.

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пермь

россия

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происшествия, пермь, михаил мурашко, россия, стрельба в пермском госуниверситете