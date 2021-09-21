Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210921/ryazan-1751207150.html
Центральный аппарат СК займется делом об исчезновении женщины в Рязани
Центральный аппарат СК займется делом об исчезновении женщины в Рязани - РИА Новости, 21.09.2021
Центральный аппарат СК займется делом об исчезновении женщины в Рязани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат дело, возбужденное после исчезновения почти два месяца... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T20:26
2021-09-21T20:26
происшествия
рязанская область
рязань
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
РЯЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат дело, возбужденное после исчезновения почти два месяца назад 26-летней жительницы Рязани, сообщается на сайте СК РФ.Уточняется, что во вторник в ходе программы на одном из федеральных каналов было озвучено несколько версий произошедшего: родители девушки высказывают мнение о причастности мужа их дочери и сообщают о странном поведении мужчины и его родственников, родственники мужа девушки, в свою очередь, считают, что она скоро вернется. "Также в эфире телепередачи звучит критика в адрес следствия, которое, по словам присутствующих, недостаточно активно проводило следственные действия на первоначальном этапе", - отмечается в сообщении."Председатель Следственного комитета Бастрыкин в целях дальнейшего всестороннего и объективного расследования поручил передать в производство Главного следственного управления СК России уголовное дело о безвестном исчезновении в июле 2021 года 26-летней жительницы Рязанской области Елены Логуновой (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.Глава СК России дал указание подчиненным проверить все изложенные доводы, провести полномасштабный комплекс следственных действий для установление всех без исключения обстоятельств исчезновения девушки и ее местонахождение.
https://ria.ru/20210729/ubiystvo-1743406652.html
рязанская область
рязань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, рязанская область, рязань, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
20:26 21.09.2021
 
Центральный аппарат СК займется делом об исчезновении женщины в Рязани

Центральный аппарат СК займется делом об исчезновении 26-летней женщины в Рязани

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат дело, возбужденное после исчезновения почти два месяца назад 26-летней жительницы Рязани, сообщается на сайте СК РФ.
Уточняется, что во вторник в ходе программы на одном из федеральных каналов было озвучено несколько версий произошедшего: родители девушки высказывают мнение о причастности мужа их дочери и сообщают о странном поведении мужчины и его родственников, родственники мужа девушки, в свою очередь, считают, что она скоро вернется. "Также в эфире телепередачи звучит критика в адрес следствия, которое, по словам присутствующих, недостаточно активно проводило следственные действия на первоначальном этапе", - отмечается в сообщении.
"Председатель Следственного комитета Бастрыкин в целях дальнейшего всестороннего и объективного расследования поручил передать в производство Главного следственного управления СК России уголовное дело о безвестном исчезновении в июле 2021 года 26-летней жительницы Рязанской области Елены Логуновой (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Глава СК России дал указание подчиненным проверить все изложенные доводы, провести полномасштабный комплекс следственных действий для установление всех без исключения обстоятельств исчезновения девушки и ее местонахождение.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 11:34
Центральный аппарат СК проконтролирует дело об убийстве жительницы Самары
 
ПроисшествияРязанская областьРязаньАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Источник: руководство таможенного поста в Приморье подозревают в коррупции
05:29Мясников назвал четыре предвестника инсульта
05:16В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
05:12Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину
05:10В США назвали Россию главной военной угрозой
05:07Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной
05:04Глава минздрава Бразилии, прибывший в ООН, заболел COVID-19
04:15Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства
04:15Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом
04:10"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
03:45Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена
03:45Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"
03:37В России создают умный автомат
03:29Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю
03:24Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении
03:24Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
03:15Названы характеристики стран, где могут признать биткоин
03:08В России может появиться новый дорожный знак
03:05Профессор, читавший лекцию во время стрельбы в вузе, объяснил свои действия
03:00Ученые предложили систему оценки качества воздуха
Лента новостейМолния