https://ria.ru/20210921/ryazan-1751207150.html

Центральный аппарат СК займется делом об исчезновении женщины в Рязани

Центральный аппарат СК займется делом об исчезновении женщины в Рязани - РИА Новости, 21.09.2021

Центральный аппарат СК займется делом об исчезновении женщины в Рязани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат дело, возбужденное после исчезновения почти два месяца... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T20:26

2021-09-21T20:26

2021-09-21T20:26

происшествия

рязанская область

рязань

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РЯЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат дело, возбужденное после исчезновения почти два месяца назад 26-летней жительницы Рязани, сообщается на сайте СК РФ.Уточняется, что во вторник в ходе программы на одном из федеральных каналов было озвучено несколько версий произошедшего: родители девушки высказывают мнение о причастности мужа их дочери и сообщают о странном поведении мужчины и его родственников, родственники мужа девушки, в свою очередь, считают, что она скоро вернется. "Также в эфире телепередачи звучит критика в адрес следствия, которое, по словам присутствующих, недостаточно активно проводило следственные действия на первоначальном этапе", - отмечается в сообщении."Председатель Следственного комитета Бастрыкин в целях дальнейшего всестороннего и объективного расследования поручил передать в производство Главного следственного управления СК России уголовное дело о безвестном исчезновении в июле 2021 года 26-летней жительницы Рязанской области Елены Логуновой (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.Глава СК России дал указание подчиненным проверить все изложенные доводы, провести полномасштабный комплекс следственных действий для установление всех без исключения обстоятельств исчезновения девушки и ее местонахождение.

https://ria.ru/20210729/ubiystvo-1743406652.html

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происшествия, рязанская область, рязань, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия