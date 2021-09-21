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Глава Минэкономразвития назвал курс рубля недооцененным
Глава Минэкономразвития назвал курс рубля недооцененным - РИА Новости, 21.09.2021
Глава Минэкономразвития назвал курс рубля недооцененным
Минэкономразвития РФ считает, что курс рубля сейчас несколько недооценен, и ожидает некоторого укрепления валюты в конце 2021 года - начале 2022 года, а затем... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:50
2021-09-21T14:58
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ считает, что курс рубля сейчас несколько недооценен, и ожидает некоторого укрепления валюты в конце 2021 года - начале 2022 года, а затем постепенного ослабления, заявил глава министерства Максим Решетников.По словам Решетникова, особую роль играют значительные объемы импорта в текущем году и настроения международных инвесторов, включая оценку страновых рисков."Мы ожидаем некоторого укрепления курса в конце текущего – начале следующего года. А затем, начиная с 2023 года, постепенного ослабления", - добавил он.
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экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, россия
14:50 21.09.2021 (обновлено: 14:58 21.09.2021)
 
Глава Минэкономразвития назвал курс рубля недооцененным

Глава Минэкономразвития Решетников: курс рубля сейчас несколько недооценен

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ считает, что курс рубля сейчас несколько недооценен, и ожидает некоторого укрепления валюты в конце 2021 года - начале 2022 года, а затем постепенного ослабления, заявил глава министерства Максим Решетников.
"По нашей оценке, текущий курс сейчас несколько недооценен. Он сформировался под действием увеличения покупки иностранной валюты в рамках "бюджетного правила", а также активного накопления резидентами валютных активов", - заявил он на заседании кабмина во вторник.
По словам Решетникова, особую роль играют значительные объемы импорта в текущем году и настроения международных инвесторов, включая оценку страновых рисков.
"Мы ожидаем некоторого укрепления курса в конце текущего – начале следующего года. А затем, начиная с 2023 года, постепенного ослабления", - добавил он.
Сотрудник в офисе Московской биржи - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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