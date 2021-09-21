https://ria.ru/20210921/rubl-1751141815.html

Глава Минэкономразвития назвал курс рубля недооцененным

Глава Минэкономразвития назвал курс рубля недооцененным - РИА Новости, 21.09.2021

Глава Минэкономразвития назвал курс рубля недооцененным

Минэкономразвития РФ считает, что курс рубля сейчас несколько недооценен, и ожидает некоторого укрепления валюты в конце 2021 года - начале 2022 года, а затем... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T14:50

2021-09-21T14:50

2021-09-21T14:58

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ считает, что курс рубля сейчас несколько недооценен, и ожидает некоторого укрепления валюты в конце 2021 года - начале 2022 года, а затем постепенного ослабления, заявил глава министерства Максим Решетников.По словам Решетникова, особую роль играют значительные объемы импорта в текущем году и настроения международных инвесторов, включая оценку страновых рисков."Мы ожидаем некоторого укрепления курса в конце текущего – начале следующего года. А затем, начиная с 2023 года, постепенного ослабления", - добавил он.

https://ria.ru/20210921/pandemiya-1751080545.html

россия

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экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, россия