https://ria.ru/20210921/rubl-1751072114.html

Рубль символически укрепляется к доллару и евро на растущей нефти

Рубль символически укрепляется к доллару и евро на растущей нефти - РИА Новости, 21.09.2021

Рубль символически укрепляется к доллару и евро на растущей нефти

Рубль в начале торгов вторника незначительно повышается к доллару и евро, отыгрывая рост стоимости нефти, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T07:27

2021-09-21T07:27

2021-09-21T07:27

экономика

московская биржа

курс рубля

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Рубль в начале торгов вторника незначительно повышается к доллару и евро, отыгрывая рост стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск снижался на 11 копеек — до 73,32 рубля, курс евро - на 6 копеек, до 86,02 рубля.Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,88% - до 74,57 доллара за баррель.

https://ria.ru/20210917/valyuty-1750433973.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, московская биржа, курс рубля