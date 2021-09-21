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Рубль символически укрепляется к доллару и евро на растущей нефти
Рубль символически укрепляется к доллару и евро на растущей нефти - РИА Новости, 21.09.2021
Рубль символически укрепляется к доллару и евро на растущей нефти
Рубль в начале торгов вторника незначительно повышается к доллару и евро, отыгрывая рост стоимости нефти, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T07:27
2021-09-21T07:27
экономика
московская биржа
курс рубля
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Рубль в начале торгов вторника незначительно повышается к доллару и евро, отыгрывая рост стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск снижался на 11 копеек — до 73,32 рубля, курс евро - на 6 копеек, до 86,02 рубля.Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,88% - до 74,57 доллара за баррель.
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экономика, московская биржа, курс рубля
07:27 21.09.2021
 
Рубль символически укрепляется к доллару и евро на растущей нефти

Рубль в начале торгов незначительно повышается к доллару и евро

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДоллары США и рубли
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Рубль в начале торгов вторника незначительно повышается к доллару и евро, отыгрывая рост стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск снижался на 11 копеек — до 73,32 рубля, курс евро - на 6 копеек, до 86,02 рубля.
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,88% - до 74,57 доллара за баррель.
Доллары - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 00:55
Набиуллина спрогнозировала постепенную замену доллара другими валютами
 
ЭкономикаМосковская биржакурс рубля
 
 
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