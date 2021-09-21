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Религия
https://ria.ru/20210921/rpts-1751202695.html
В РПЦ отреагировали на иск Люцифера о защите чести и достоинства
В РПЦ отреагировали на иск Люцифера о защите чести и достоинства - РИА Новости, 21.09.2021
В РПЦ отреагировали на иск Люцифера о защите чести и достоинства
Русская православная церковь (РПЦ) считает иск о защите чести и достоинства от Люцифера Кончакова-Багратиона злоупотреблением правом на судебное... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T19:26
2021-09-21T19:26
религия
общество
русская православная церковь
вахтанг кипшидзе
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) считает иск о защите чести и достоинства от Люцифера Кончакова-Багратиона злоупотреблением правом на судебное разбирательство, заявил РИА Новости во вторник заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Ранее СМИ сообщили о том, что житель Новосибирска Люцифер Кончаков-Багратион подал в суд на РПЦ из-за того, что в религиозных текстах его имя используется как имя дьявола. Он настаивает на выплате компенсации морального вреда размером в 666 рублей."Считаем, что это злоупотребление правом на справедливое судебное разбирательство, попытка привлечь к себе внимание под надуманным предлогом", - сказал Кипшидзе.В августе 2021 года в Московской епархии заявили РИА Новости, что христианке, подавшей иск к сети ресторанов "Макдоналдс" из-за испорченного Великого поста, следует не обращаться в суд, а исповедаться.
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общество, русская православная церковь, вахтанг кипшидзе
19:26 21.09.2021
 
В РПЦ отреагировали на иск Люцифера о защите чести и достоинства

В РПЦ считают иск Люцифера Багратиона о защите чести и достоинства злоупотреблением правом

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) считает иск о защите чести и достоинства от Люцифера Кончакова-Багратиона злоупотреблением правом на судебное разбирательство, заявил РИА Новости во вторник заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее СМИ сообщили о том, что житель Новосибирска Люцифер Кончаков-Багратион подал в суд на РПЦ из-за того, что в религиозных текстах его имя используется как имя дьявола. Он настаивает на выплате компенсации морального вреда размером в 666 рублей.
"Считаем, что это злоупотребление правом на справедливое судебное разбирательство, попытка привлечь к себе внимание под надуманным предлогом", - сказал Кипшидзе.
В августе 2021 года в Московской епархии заявили РИА Новости, что христианке, подавшей иск к сети ресторанов "Макдоналдс" из-за испорченного Великого поста, следует не обращаться в суд, а исповедаться.
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