https://ria.ru/20210921/rosneft-1751075514.html

"Роснефти" могут разрешить экспорт газа в Европу, пишет "Ъ"

"Роснефти" могут разрешить экспорт газа в Европу, пишет "Ъ" - РИА Новости, 21.09.2021

"Роснефти" могут разрешить экспорт газа в Европу, пишет "Ъ"

Правительство готово в качестве эксперимента разрешить "Роснефти" экспортировать в Европу десять миллиардов кубометров газа в год через агентское соглашение с... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T08:43

2021-09-21T08:43

2021-09-21T13:36

экономика

европа

игорь сечин

министерство финансов рф (минфин россии)

роснефть

газпром

россия

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Правительство готово в качестве эксперимента разрешить "Роснефти" экспортировать в Европу десять миллиардов кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проект доклада вице-премьера Александра Новака президенту.Как отмечает издание, в документе Минэнерго и Минфину предлагается проработать этот вариант и проанализировать возможность поправок к Налоговому кодексу (о привязке НДПИ с экспортируемых "Роснефтью" объемов к спотовым ценам в Европе). Принципиальное решение по этому вопросу будет принимать президент, поскольку позиции двух топливных гигантов расходятся.Газета напоминает, что в августе Игорь Сечин вновь просил Владимира Путина допустить его компанию к экспорту газа. По его словам, на фоне рекордно высоких цен в Европе нынешние поступления в бюджет "не в полной мере отражают благоприятную рыночную конъюнктуру".Помимо этого, в компании считают, что это позволит решить проблему с полной загрузкой трубопроводов "Северный поток — 2" и Opal, которую не может осуществить "Газпром" из-за Третьего энергопакета ЕС.Экспорт дополнительных десяти миллиардов кубометров принесет бюджету 60 миллиардов рублей платежей по НДПИ и 100 миллиардов вывозной таможенной пошлины. Еще 50 миллиардов можно будет получить с налога на прибыль и дивиденды "Роснефти". Источником газа станут проекты "Роспан" и "Харампур" — в 2021-2022 годах прирост их добычи составит по 25 миллиардов кубометров. Это, по мнению компании, позволит поставлять топливо за рубеж без ущерба для внутреннего рынка.Позиция "Газпрома", которая приводится в докладе, прямо противоположная, отмечает "Коммерсант". Котировки фьючерсов в 2022 году указывают, что сохранение высоких цен "представляется маловероятным", полагают в холдинге. Поэтому принятие долгосрочных решений по регулированию экспорта газа и законодательства о налогах "на основании краткосрочных колебаний рыночных цен на природный газ представляется необоснованным"."Газпром" также напомнил, что "Роснефть" по-прежнему приобретает большие объемы газа на российском рынке для выполнения контрактов внутри страны, хотя хочет поставлять газ на экспорт.Минфин видит риски в переходе на спотовые цены при расчете НДПИ в долгосрочной перспективе из-за волатильности, но поддерживает такой вариант в формате эксперимента. В Минэкономразвития, в свою очередь, считают, что следует проанализировать риски конкуренции на внешних рынках топлива двух российских компаний.Федеральная антимонопольная служба, со своей стороны, поддерживает предложение "Роснефти" о доступе независимых производителей газа к экспорту через заключение агентского соглашения. По мнению Минэнерго, агентский договор в целом не противоречит закону об экспорте газа и может быть заключен между двумя компаниями.

https://ria.ru/20210921/zapasy-1751002337.html

https://ria.ru/20210915/eksport-1750151212.html

https://ria.ru/20210909/evropa-1749245687.html

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экономика, европа, игорь сечин, министерство финансов рф (минфин россии), роснефть, газпром, россия