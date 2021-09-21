https://ria.ru/20210921/risk-1751174441.html

Названа категория людей с повышенным риском смерти от рака кишечника

Названа категория людей с повышенным риском смерти от рака кишечника - РИА Новости, 21.09.2021

Названа категория людей с повышенным риском смерти от рака кишечника

Риск смерти у человека, болеющего рассеянным склерозом и раком кишечника, выше, чем у того, кто страдает только от второго недуга. Об этом говорится в статье,... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:00

2021-09-21T17:00

2021-09-21T17:00

общество

канада

онтарио

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Риск смерти у человека, болеющего рассеянным склерозом и раком кишечника, выше, чем у того, кто страдает только от второго недуга. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Американской академии неврологии.Канадские ученые изучили медицинские карта 338 жителей провинций Онтарио и Манитоба, которым диагностировали оба заболевания.Информацию о каждом из них сравнили с данным четырех посторонних людей такого же пола и возраста (65 лет) с колоректальным раком, которые не страдали от рассеянного склероза.Во время исследования также учитывались такие факторы, как социально-экономический статус человека и наличие у него других недугов, например, болезней сердца или диабета.Медики заключили, что пациенты с рассеянным склерозом на 45% чаще умирают от различных причин уже через шесть месяцев после постановки диагноза рак, чем пациенты без рассеянного склероза.Отмечается, что по происшествии года риски для каждой из групп становятся примерно одинаковыми.

https://ria.ru/20210914/rak-1749937147.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, канада, онтарио