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Названа категория людей с повышенным риском смерти от рака кишечника
Названа категория людей с повышенным риском смерти от рака кишечника - РИА Новости, 21.09.2021
Названа категория людей с повышенным риском смерти от рака кишечника
Риск смерти у человека, болеющего рассеянным склерозом и раком кишечника, выше, чем у того, кто страдает только от второго недуга. Об этом говорится в статье,... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:00
2021-09-21T17:00
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Риск смерти у человека, болеющего рассеянным склерозом и раком кишечника, выше, чем у того, кто страдает только от второго недуга. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Американской академии неврологии.Канадские ученые изучили медицинские карта 338 жителей провинций Онтарио и Манитоба, которым диагностировали оба заболевания.Информацию о каждом из них сравнили с данным четырех посторонних людей такого же пола и возраста (65 лет) с колоректальным раком, которые не страдали от рассеянного склероза.Во время исследования также учитывались такие факторы, как социально-экономический статус человека и наличие у него других недугов, например, болезней сердца или диабета.Медики заключили, что пациенты с рассеянным склерозом на 45% чаще умирают от различных причин уже через шесть месяцев после постановки диагноза рак, чем пациенты без рассеянного склероза.Отмечается, что по происшествии года риски для каждой из групп становятся примерно одинаковыми.
https://ria.ru/20210914/rak-1749937147.html
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общество, канада, онтарио
17:00 21.09.2021
 
Названа категория людей с повышенным риском смерти от рака кишечника

Канадские ученые: люди с рассеянным склерозом намного чаще умирают от рака кишечника

© Fotolia / AllianceЖенщина
Женщина - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Fotolia / Alliance
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Риск смерти у человека, болеющего рассеянным склерозом и раком кишечника, выше, чем у того, кто страдает только от второго недуга. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Американской академии неврологии.
Канадские ученые изучили медицинские карта 338 жителей провинций Онтарио и Манитоба, которым диагностировали оба заболевания.
Информацию о каждом из них сравнили с данным четырех посторонних людей такого же пола и возраста (65 лет) с колоректальным раком, которые не страдали от рассеянного склероза.
Во время исследования также учитывались такие факторы, как социально-экономический статус человека и наличие у него других недугов, например, болезней сердца или диабета.
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Медики заключили, что пациенты с рассеянным склерозом на 45% чаще умирают от различных причин уже через шесть месяцев после постановки диагноза рак, чем пациенты без рассеянного склероза.
Отмечается, что по происшествии года риски для каждой из групп становятся примерно одинаковыми.
 
ОбществоКанадаОнтарио
 
 
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