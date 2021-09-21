https://ria.ru/20210921/reshetova-1751214438.html

Умерла старейший профессор факультета психологии МГУ Решетова

Умерла старейший профессор факультета психологии МГУ Решетова - РИА Новости, 21.09.2021

Умерла старейший профессор факультета психологии МГУ Решетова

На 103 году жизни скончалась старейший профессор факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Зоя Решетова, сообщили... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T21:58

2021-09-21T21:58

2021-09-21T21:58

общество

мгу имени м. в. ломоносова

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. На 103 году жизни скончалась старейший профессор факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Зоя Решетова, сообщили РИА Новости на факультете."21 сентября 2021 года на 103-ем году ушла из жизни заслуженный профессор факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор психологических наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, ветеран Великой Отечественной войны, профессор, кавалер "Ордена Почета" Решетова Зоя Алексеевна", - рассказали на психфаке.На факультете отметили, что Решетова являлась старейшим высококвалифицированным профессором, широко известным специалистом в области психологической науки, удостоена премии президента РФ в 1998 году, продолжала вести консультационную работу до настоящего времени."Каждое направление науки, которое попадало в сферу интересов Зои Алексеевны было изучено ею с максимальной вовлеченностью, подробно, досконально, точно. Ее научная энергия "заражала" многие десятки ее последователей, учеников, которые и по настоящее время продолжают научные изыскания, вовлекая уже в свою очередь новые поколения молодых исследователей в России и в мире", - добавили на психфаке.Под руководством Решетовой защитили кандидатские диссертации десятки аспирантов и соискателей факультета психологии.На факультете добавляют, что ее всегда отличали высочайший профессионализм, трудолюбие и доброжелательность.Сотрудники, студенты и аспиранты факультета психологии МГУ глубоко скорбят вместе с родными и близкими Зои Алексеевны.Решетова в 2020 году была награждена государственной наградой РФ – Орденом Почета, награждена юбилейным нагрудным знаком "250 лет МГУ имени М.В. Ломоносова", почётной грамотой Министерства образования РФ, почётной грамотой МГУ, знаком "Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации", медалью "В память 850-летия Москвы", медалью имени Л.С. Выготского Министерства образования (2017).На факультете добавили, что Решетова была участником Великой Отечественной Войны, в составе 2-й Гвардейской армии и прошла боевой путь от первого до последнего дня войны. За участие в обороне Сталинграда в 1943 году награждена медалью "За оборону Сталинграда". В 1944 году за выполнение боевых заданий на фронте награждена медалью "За боевые заслуги". Принимала участие в освобождении Украины и Белоруссии, Северного Кавказа и Крыма. После освобождения Крыма - Прибалтика, Мемельская Коса, Пруссия. Войну закончила в 1945 году в Кёнигсберге (ныне Калининград). В 1946 году награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Также Решетовой были вручены следующие награды: орден Отечественной Войны II степени (1985), 11 медалей, в том числе медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. (1986)" и другие.Общее количество опубликованных работ Решетовой - более 100, в том числе в зарубежных изданиях Болгарии, Германии, Великобритании. Ее исследования внесли существенный вклад в развитие психологической теории деятельности и дидактической теории.Современная Калининградская область располагается на территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции в 1945 году северная часть (примерно треть со столицей Кёнигсбергом) Восточной Пруссии отошла СССР, а южная — Польше.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мгу имени м. в. ломоносова, россия