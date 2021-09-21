https://ria.ru/20210921/razvitie-1751146356.html

Путин призвал сформировать модель устойчивого экономического развития

Путин призвал сформировать модель устойчивого экономического развития - РИА Новости, 21.09.2021

Путин призвал сформировать модель устойчивого экономического развития

Необходимо сформировать модель устойчивого экономического развития, охватывающего все регионы и повышающую доходы населения России, сообщил президент РФ... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:09

2021-09-21T15:09

2021-09-21T15:51

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Необходимо сформировать модель устойчивого экономического развития, охватывающего все регионы и повышающую доходы населения России, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Что хочу отметить: сейчас на посткризисном этапе нужно сформировать модель устойчивого экономического развития, сделать так, чтобы оно максимально широко охватывало отрасли и регионы России. Уверенная позитивная экономическая динамика нужна для создания новых хорошо оплачиваемых рабочих мест, для повышения доходов наших граждан, благополучия российских семей. И, конечно, рост экономики - это залог успешной реализации государственных планов и проектов, достижения национальных целей развития",- сказал Путин на совещании с кабмином.

https://ria.ru/20210921/byudzhet-1751146726.html

россия

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2021

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экономика, владимир путин, россия