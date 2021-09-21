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Путин призвал сформировать модель устойчивого экономического развития
Путин призвал сформировать модель устойчивого экономического развития - РИА Новости, 21.09.2021
Путин призвал сформировать модель устойчивого экономического развития
Необходимо сформировать модель устойчивого экономического развития, охватывающего все регионы и повышающую доходы населения России, сообщил президент РФ... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:09
2021-09-21T15:09
2021-09-21T15:51
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Необходимо сформировать модель устойчивого экономического развития, охватывающего все регионы и повышающую доходы населения России, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Что хочу отметить: сейчас на посткризисном этапе нужно сформировать модель устойчивого экономического развития, сделать так, чтобы оно максимально широко охватывало отрасли и регионы России. Уверенная позитивная экономическая динамика нужна для создания новых хорошо оплачиваемых рабочих мест, для повышения доходов наших граждан, благополучия российских семей. И, конечно, рост экономики - это залог успешной реализации государственных планов и проектов, достижения национальных целей развития",- сказал Путин на совещании с кабмином.
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экономика, владимир путин, россия
15:09 21.09.2021 (обновлено: 15:51 21.09.2021)
Путин призвал сформировать модель устойчивого экономического развития
Путин: надо сформировать модель устойчивого экономического развития для всех регионов