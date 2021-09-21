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В проекте бюджета описали расходы на деятельность и инаугурацию президента
В проекте бюджета описали расходы на деятельность и инаугурацию президента - РИА Новости, 21.09.2021
В проекте бюджета описали расходы на деятельность и инаугурацию президента
Расходы бюджета на деятельность президента и его администрации в следующие три года составят более 45 миллиардов рублей, говорится в пояснительной записке к... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:02
2021-09-21T16:07
экономика
администрация президента россии
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Расходы бюджета на деятельность президента и его администрации в следующие три года составят более 45 миллиардов рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2022-2024 годы.Согласно документу, в 2022 году расходы составят 14,739 миллиарда рублей, в 2023 году - 15,007 миллиарда, а в 2024 году они составят 15,488 миллиарда рублей.В свою очередь, на инаугурацию президента, которая состоится в 2024 году, предполагается выделить 53,6 миллиона рублей. В России в 2024 году выберут нового главу государства."Увеличение бюджетных ассигнований… на реализацию мероприятий, связанных с инаугурацией вновь избранного президента РФ в 2024 году на 53,6 миллиона рублей", - говорится в пояснительной записке.Наконец, бюджетные ассигнования по направлению "Обеспечение функционирования президента РФ и его администрации" на оплату труда будут увеличены на 426,7 миллиона рублей в 2024 году в связи с индексацией.Все бюджетные ассигнования по направлению "Обеспечение функционирования президента Российской Федерации и его администрации" в 2022 году составят 14 739,1 миллионов рублей, в 2023 году - 15 007,4 миллиона рублей, в 2024 году - 15 488,6 миллиона рублей.Таким образом, предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований увеличены в 2022 году на 305,7 миллиона рублей, в 2023 году - на 163,7 миллиона рублей, в 2024 году, по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2023 год, - на 481,2 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210331/byudzhet-1603554093.html
https://ria.ru/20210701/aurus-1739469065.html
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экономика, администрация президента россии, россия
16:02 21.09.2021 (обновлено: 16:07 21.09.2021)
 
В проекте бюджета описали расходы на деятельность и инаугурацию президента

До 2024 года на обеспечение работы президента хотят потратить более 45 миллиардов рублей

© Fotolia / Tomasz ZajdaДеньги в банковском хранилище
Деньги в банковском хранилище - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Fotolia / Tomasz Zajda
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Расходы бюджета на деятельность президента и его администрации в следующие три года составят более 45 миллиардов рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2022-2024 годы.
Согласно документу, в 2022 году расходы составят 14,739 миллиарда рублей, в 2023 году - 15,007 миллиарда, а в 2024 году они составят 15,488 миллиарда рублей.
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В свою очередь, на инаугурацию президента, которая состоится в 2024 году, предполагается выделить 53,6 миллиона рублей. В России в 2024 году выберут нового главу государства.
"Увеличение бюджетных ассигнований… на реализацию мероприятий, связанных с инаугурацией вновь избранного президента РФ в 2024 году на 53,6 миллиона рублей", - говорится в пояснительной записке.
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Наконец, бюджетные ассигнования по направлению "Обеспечение функционирования президента РФ и его администрации" на оплату труда будут увеличены на 426,7 миллиона рублей в 2024 году в связи с индексацией.
Все бюджетные ассигнования по направлению "Обеспечение функционирования президента Российской Федерации и его администрации" в 2022 году составят 14 739,1 миллионов рублей, в 2023 году - 15 007,4 миллиона рублей, в 2024 году - 15 488,6 миллиона рублей.
Таким образом, предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований увеличены в 2022 году на 305,7 миллиона рублей, в 2023 году - на 163,7 миллиона рублей, в 2024 году, по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2023 год, - на 481,2 миллиона рублей.
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