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Раиси заявил о начале новой эпохи во внешней политике Ирана
Раиси заявил о начале новой эпохи во внешней политике Ирана - РИА Новости, 21.09.2021
Раиси заявил о начале новой эпохи во внешней политике Ирана
Президент Ирана Ибрахим Раиси на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что началась новая эпоха, в которой Иран будет стремиться к эффективному РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T22:27
2021-09-21T22:27
в мире
оон
тегеран (город)
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
ибрахим раиси
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что началась новая эпоха, в которой Иран будет стремиться к эффективному сотрудничеству со всеми странами, в частности, с соседними."Я буду стремиться к эффективному сотрудничеству и взаимодействию со всеми странами мира, в частности со странами-соседями; тепло и благодушно пожимаю им руки. Положено начало новой эпохе", - приводит агентство Fars слова Раиси.Он также отметил результативность венских переговоров по восстановлению ядерной сделки и отмене американских санкций, добавив, что противостояние Запада с Ираном провалилось и теперь все стороны СВПД должны вернуться к выполнению сделки.Иран уже 40 лет находится под торгово-экономическими санкциями США. Ситуация усугубилась в 2005-2013 годах, когда в Иране началось полномасштабное развитие ядерной программы. Это привело к введению новых санкций со стороны США и международного сообщества против финансового сектора Ирана, экспорта энергоресурсов и вооружения. В результате иранская экономика оказалась на грани краха.Проблема стала разрешаться при президенте Хасане Роухани. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Иран ограничил свою ядерную программу, с него были сняты санкции. Но в мае 2018 года США вышли из сделки и восстановили жесткие санкции против Ирана. В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Раиси, победившего на выборах в июне.
https://ria.ru/20210921/mir-1751171641.html
https://ria.ru/20210908/sdelka-1749249030.html
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в мире, оон, тегеран (город), совместный всеобъемлющий план действий (свпд), ибрахим раиси
22:27 21.09.2021
 
Раиси заявил о начале новой эпохи во внешней политике Ирана

Президент Раиси заявил о начале новой эпохи во внешней политике Ирана

© AP Photo / Iranian Presidency Office Президент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© AP Photo / Iranian Presidency Office
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что началась новая эпоха, в которой Иран будет стремиться к эффективному сотрудничеству со всеми странами, в частности, с соседними.
"Я буду стремиться к эффективному сотрудничеству и взаимодействию со всеми странами мира, в частности со странами-соседями; тепло и благодушно пожимаю им руки. Положено начало новой эпохе", - приводит агентство Fars слова Раиси.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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Генсек ООН заявил о нахождении мира на грани пропасти
Он также отметил результативность венских переговоров по восстановлению ядерной сделки и отмене американских санкций, добавив, что противостояние Запада с Ираном провалилось и теперь все стороны СВПД должны вернуться к выполнению сделки.
Иран уже 40 лет находится под торгово-экономическими санкциями США. Ситуация усугубилась в 2005-2013 годах, когда в Иране началось полномасштабное развитие ядерной программы. Это привело к введению новых санкций со стороны США и международного сообщества против финансового сектора Ирана, экспорта энергоресурсов и вооружения. В результате иранская экономика оказалась на грани краха.
Проблема стала разрешаться при президенте Хасане Роухани. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Иран ограничил свою ядерную программу, с него были сняты санкции. Но в мае 2018 года США вышли из сделки и восстановили жесткие санкции против Ирана. В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Раиси, победившего на выборах в июне.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 19:41
Блинкен предупредил, что времени на восстановление СВПД почти не осталось
 
В миреООНТегеран (город)Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Ибрахим Раиси
 
 
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