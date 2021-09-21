https://ria.ru/20210921/raisi-1751216657.html

Раиси заявил о начале новой эпохи во внешней политике Ирана

Раиси заявил о начале новой эпохи во внешней политике Ирана - РИА Новости, 21.09.2021

Раиси заявил о начале новой эпохи во внешней политике Ирана

Президент Ирана Ибрахим Раиси на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что началась новая эпоха, в которой Иран будет стремиться к эффективному РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T22:27

2021-09-21T22:27

2021-09-21T22:27

в мире

оон

тегеран (город)

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

ибрахим раиси

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что началась новая эпоха, в которой Иран будет стремиться к эффективному сотрудничеству со всеми странами, в частности, с соседними."Я буду стремиться к эффективному сотрудничеству и взаимодействию со всеми странами мира, в частности со странами-соседями; тепло и благодушно пожимаю им руки. Положено начало новой эпохе", - приводит агентство Fars слова Раиси.Он также отметил результативность венских переговоров по восстановлению ядерной сделки и отмене американских санкций, добавив, что противостояние Запада с Ираном провалилось и теперь все стороны СВПД должны вернуться к выполнению сделки.Иран уже 40 лет находится под торгово-экономическими санкциями США. Ситуация усугубилась в 2005-2013 годах, когда в Иране началось полномасштабное развитие ядерной программы. Это привело к введению новых санкций со стороны США и международного сообщества против финансового сектора Ирана, экспорта энергоресурсов и вооружения. В результате иранская экономика оказалась на грани краха.Проблема стала разрешаться при президенте Хасане Роухани. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Иран ограничил свою ядерную программу, с него были сняты санкции. Но в мае 2018 года США вышли из сделки и восстановили жесткие санкции против Ирана. В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Раиси, победившего на выборах в июне.

https://ria.ru/20210921/mir-1751171641.html

https://ria.ru/20210908/sdelka-1749249030.html

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, тегеран (город), совместный всеобъемлющий план действий (свпд), ибрахим раиси