https://ria.ru/20210921/putin-1751216312.html

Путин поприветствовал участников Всероссийского студенческого форума

Путин поприветствовал участников Всероссийского студенческого форума - РИА Новости, 21.09.2021

Путин поприветствовал участников Всероссийского студенческого форума

Россия всегда славилась инициативной молодёжью, которая ставила перед собой самые серьёзные цели, сегодня свежий взгляд молодёжи востребован в решении задач... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T22:20

2021-09-21T22:20

2021-09-21T22:20

общество

владимир путин

россия

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КАЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Россия всегда славилась инициативной молодёжью, которая ставила перед собой самые серьёзные цели, сегодня свежий взгляд молодёжи востребован в решении задач развития городов РФ, сказал президент России Владимир Путин в своём приветственном обращении к участникам и гостям Всероссийского студенческого форума в Казани."Приветствую вас и поздравляю с открытием Всероссийского студенческого форума, центральным событием которого станет слёт Национальной лиги студенческих клубов в Казани. Наша страна всегда славилась инициативной молодёжью, которая ставила перед собой самый серьёзные цели и добивалась успеха. Двигала вперёд промышленность и науку, культуру и искусство, участвовала в масштабных стройках и хозяйственном освоении территорий. Покоряла спортивные высоты", - говорится в обращении Путина, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.Президент добавил, что сегодня умения и свежий взгляд, амбициозность и творческая энергия молодых людей востребованы в решении задач развития "городов, регионов, всей России", потому в России создаётся широкое пространство возможностей для самореализации, для претворения в жизнь перспективных проектов и инициатив, авторами которых выступают молодые люди. "И проведение Всероссийского студенческого форума - часть этой большой, многогранной деятельности", - подчеркнул Путин."Уверен, что ваши встречи станут доброй традицией. А насыщенная программа, разнообразие дискуссионных площадок и направлений работы - помогут каждому участнику Форума раскрыть свои таланты, найти применение знаниям и навыкам, встретить хороших друзей", - говорится в сообщении."Желаю вам плодотворного общения и ярких впечатлений",- подчеркнул Путин.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, россия