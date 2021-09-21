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Путин поприветствовал участников Всероссийского студенческого форума
Путин поприветствовал участников Всероссийского студенческого форума - РИА Новости, 21.09.2021
Путин поприветствовал участников Всероссийского студенческого форума
Россия всегда славилась инициативной молодёжью, которая ставила перед собой самые серьёзные цели, сегодня свежий взгляд молодёжи востребован в решении задач... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T22:20
2021-09-21T22:20
общество
владимир путин
россия
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КАЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Россия всегда славилась инициативной молодёжью, которая ставила перед собой самые серьёзные цели, сегодня свежий взгляд молодёжи востребован в решении задач развития городов РФ, сказал президент России Владимир Путин в своём приветственном обращении к участникам и гостям Всероссийского студенческого форума в Казани."Приветствую вас и поздравляю с открытием Всероссийского студенческого форума, центральным событием которого станет слёт Национальной лиги студенческих клубов в Казани. Наша страна всегда славилась инициативной молодёжью, которая ставила перед собой самый серьёзные цели и добивалась успеха. Двигала вперёд промышленность и науку, культуру и искусство, участвовала в масштабных стройках и хозяйственном освоении территорий. Покоряла спортивные высоты", - говорится в обращении Путина, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.Президент добавил, что сегодня умения и свежий взгляд, амбициозность и творческая энергия молодых людей востребованы в решении задач развития "городов, регионов, всей России", потому в России создаётся широкое пространство возможностей для самореализации, для претворения в жизнь перспективных проектов и инициатив, авторами которых выступают молодые люди. "И проведение Всероссийского студенческого форума - часть этой большой, многогранной деятельности", - подчеркнул Путин."Уверен, что ваши встречи станут доброй традицией. А насыщенная программа, разнообразие дискуссионных площадок и направлений работы - помогут каждому участнику Форума раскрыть свои таланты, найти применение знаниям и навыкам, встретить хороших друзей", - говорится в сообщении."Желаю вам плодотворного общения и ярких впечатлений",- подчеркнул Путин.
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общество, владимир путин, россия
22:20 21.09.2021
 
Путин поприветствовал участников Всероссийского студенческого форума

Путин поприветствовал участников и гостей Всероссийского студенческого форума в Казани

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КАЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Россия всегда славилась инициативной молодёжью, которая ставила перед собой самые серьёзные цели, сегодня свежий взгляд молодёжи востребован в решении задач развития городов РФ, сказал президент России Владимир Путин в своём приветственном обращении к участникам и гостям Всероссийского студенческого форума в Казани.
"Приветствую вас и поздравляю с открытием Всероссийского студенческого форума, центральным событием которого станет слёт Национальной лиги студенческих клубов в Казани. Наша страна всегда славилась инициативной молодёжью, которая ставила перед собой самый серьёзные цели и добивалась успеха. Двигала вперёд промышленность и науку, культуру и искусство, участвовала в масштабных стройках и хозяйственном освоении территорий. Покоряла спортивные высоты", - говорится в обращении Путина, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Президент добавил, что сегодня умения и свежий взгляд, амбициозность и творческая энергия молодых людей востребованы в решении задач развития "городов, регионов, всей России", потому в России создаётся широкое пространство возможностей для самореализации, для претворения в жизнь перспективных проектов и инициатив, авторами которых выступают молодые люди. "И проведение Всероссийского студенческого форума - часть этой большой, многогранной деятельности", - подчеркнул Путин.
"Уверен, что ваши встречи станут доброй традицией. А насыщенная программа, разнообразие дискуссионных площадок и направлений работы - помогут каждому участнику Форума раскрыть свои таланты, найти применение знаниям и навыкам, встретить хороших друзей", - говорится в сообщении.
"Желаю вам плодотворного общения и ярких впечатлений",- подчеркнул Путин.
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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