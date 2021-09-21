https://ria.ru/20210921/putin-1751216312.html
Путин поприветствовал участников Всероссийского студенческого форума
Путин поприветствовал участников Всероссийского студенческого форума - РИА Новости, 21.09.2021
Путин поприветствовал участников Всероссийского студенческого форума
Россия всегда славилась инициативной молодёжью, которая ставила перед собой самые серьёзные цели, сегодня свежий взгляд молодёжи востребован в решении задач... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T22:20
2021-09-21T22:20
2021-09-21T22:20
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750536385_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_b05d8201bdca3937581dbb8ad261b073.jpg
КАЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Россия всегда славилась инициативной молодёжью, которая ставила перед собой самые серьёзные цели, сегодня свежий взгляд молодёжи востребован в решении задач развития городов РФ, сказал президент России Владимир Путин в своём приветственном обращении к участникам и гостям Всероссийского студенческого форума в Казани."Приветствую вас и поздравляю с открытием Всероссийского студенческого форума, центральным событием которого станет слёт Национальной лиги студенческих клубов в Казани. Наша страна всегда славилась инициативной молодёжью, которая ставила перед собой самый серьёзные цели и добивалась успеха. Двигала вперёд промышленность и науку, культуру и искусство, участвовала в масштабных стройках и хозяйственном освоении территорий. Покоряла спортивные высоты", - говорится в обращении Путина, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.Президент добавил, что сегодня умения и свежий взгляд, амбициозность и творческая энергия молодых людей востребованы в решении задач развития "городов, регионов, всей России", потому в России создаётся широкое пространство возможностей для самореализации, для претворения в жизнь перспективных проектов и инициатив, авторами которых выступают молодые люди. "И проведение Всероссийского студенческого форума - часть этой большой, многогранной деятельности", - подчеркнул Путин."Уверен, что ваши встречи станут доброй традицией. А насыщенная программа, разнообразие дискуссионных площадок и направлений работы - помогут каждому участнику Форума раскрыть свои таланты, найти применение знаниям и навыкам, встретить хороших друзей", - говорится в сообщении."Желаю вам плодотворного общения и ярких впечатлений",- подчеркнул Путин.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750536385_397:0:3126:2047_1920x0_80_0_0_5389ca891eec3c7c1bcbe423c04f6c81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Путин поприветствовал участников Всероссийского студенческого форума
Путин поприветствовал участников и гостей Всероссийского студенческого форума в Казани
КАЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости.
Россия всегда славилась инициативной молодёжью, которая ставила перед собой самые серьёзные цели, сегодня свежий взгляд молодёжи востребован в решении задач развития городов РФ, сказал президент России Владимир Путин
в своём приветственном обращении к участникам и гостям Всероссийского студенческого форума в Казани.
"Приветствую вас и поздравляю с открытием Всероссийского студенческого форума, центральным событием которого станет слёт Национальной лиги студенческих клубов в Казани. Наша страна всегда славилась инициативной молодёжью, которая ставила перед собой самый серьёзные цели и добивалась успеха. Двигала вперёд промышленность и науку, культуру и искусство, участвовала в масштабных стройках и хозяйственном освоении территорий. Покоряла спортивные высоты", - говорится в обращении Путина, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Президент добавил, что сегодня умения и свежий взгляд, амбициозность и творческая энергия молодых людей востребованы в решении задач развития "городов, регионов, всей России", потому в России
создаётся широкое пространство возможностей для самореализации, для претворения в жизнь перспективных проектов и инициатив, авторами которых выступают молодые люди. "И проведение Всероссийского студенческого форума - часть этой большой, многогранной деятельности", - подчеркнул Путин.
"Уверен, что ваши встречи станут доброй традицией. А насыщенная программа, разнообразие дискуссионных площадок и направлений работы - помогут каждому участнику Форума раскрыть свои таланты, найти применение знаниям и навыкам, встретить хороших друзей", - говорится в сообщении.
"Желаю вам плодотворного общения и ярких впечатлений",- подчеркнул Путин.