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Путин назначил Вуколова заместителем министра юстиции
Путин назначил Вуколова заместителем министра юстиции - РИА Новости, 21.09.2021
Путин назначил Вуколова заместителем министра юстиции
Президент России Путин назначил заместителем министра юстиции РФ Всеволода Вуколова, ранее занимавшего пост замминистра труда, соответствующий указ опубликован... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T21:45
2021-09-21T21:45
2021-09-21T22:21
политика
россия
владимир путин
михаил мишустин
всеволод вуколов
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Путин назначил заместителем министра юстиции РФ Всеволода Вуколова, ранее занимавшего пост замминистра труда, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации."Назначить Вуколова Всеволода Львовича заместителем министра юстиции РФ", - говорится в документе.Отмечается, что соответствующий указ вступает в силу со дня подписания.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Вуколова от должности замминистра труда и соцзащиты по его просьбе.В министерстве уточнили, что Вуколов имеет значительный опыт работы в органах исполнительной власти. С 2001 по 2008 годы занимал должность директора Департамента государственного управления и местного самоуправления правительства России. С 2013 по 2019 годы он руководил Федеральной службой по труду и занятости, был главным государственным инспектором труда.С 2019 по 2020 год являлся заместителем министра труда и социальной защиты РФ.В последнее время Вуколов занимал должность директора департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов Минюста России."Всеволод Вуколов является одним из соавторов концепции создания многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Также он выступил одним из создателей федеральной государственной информационной системы "Работа в России". На сегодняшний день занимается в том числе вопросами создания исправительных центров для осужденных к принудительным работам", - добавили в министерстве.
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политика, россия, владимир путин, михаил мишустин, всеволод вуколов
21:45 21.09.2021 (обновлено: 22:21 21.09.2021)
Путин назначил Вуколова заместителем министра юстиции
Путин назначил Всеволода Вуколова заместителем министра юстиции
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Президент России
Путин назначил заместителем министра юстиции РФ Всеволода Вуколова
, ранее занимавшего пост замминистра труда, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Назначить Вуколова Всеволода Львовича заместителем министра юстиции РФ", - говорится в документе.
Отмечается, что соответствующий указ вступает в силу со дня подписания.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин
освободил Вуколова от должности замминистра труда и соцзащиты по его просьбе.
В министерстве уточнили, что Вуколов имеет значительный опыт работы в органах исполнительной власти. С 2001 по 2008 годы занимал должность директора Департамента государственного управления и местного самоуправления правительства России. С 2013 по 2019 годы он руководил Федеральной службой по труду и занятости, был главным государственным инспектором труда.
С 2019 по 2020 год являлся заместителем министра труда и социальной защиты РФ.
В последнее время Вуколов занимал должность директора департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов Минюста России.
"Всеволод Вуколов является одним из соавторов концепции создания многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Также он выступил одним из создателей федеральной государственной информационной системы "Работа в России". На сегодняшний день занимается в том числе вопросами создания исправительных центров для осужденных к принудительным работам", - добавили в министерстве.