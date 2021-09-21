https://ria.ru/20210921/putin-1751213323.html

Путин освободил от должности первого заместителя генпрокурора Буксмана

Путин освободил от должности первого заместителя генпрокурора Буксмана - РИА Новости, 21.09.2021

Путин освободил от должности первого заместителя генпрокурора Буксмана

Владимир Путин освободил Александра Буксмана от должности первого заместителя генерального прокурора, указ президента опубликовали на портале правовой... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T21:42

2021-09-21T21:42

2021-09-21T22:23

политика

владимир путин

россия

александр буксман

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Владимир Путин освободил Александра Буксмана от должности первого заместителя генерального прокурора, указ президента опубликовали на портале правовой информации.Указано, что полномочия Буксмана истекли 15 сентября. В этом году ему исполняется 70 лет.Глава государства принял и другие кадровые решения. Так, бывший замминистра труда Всеволод Вуколов стал замминистра юстиции.Кроме того, Путин назначил Микаэла Агасандяна постоянным и полномочным представителем России при Организации Договора о коллективной безопасности. Другим указом президент освободил от этих обязанностей Андрея Шведова.

https://ria.ru/20210824/uvolnenie-1747029250.html

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политика, владимир путин, россия, александр буксман