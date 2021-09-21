https://ria.ru/20210921/putin-1751149623.html
Путин рассказал, что необходимо для достижения национальных целей развития
Путин рассказал, что необходимо для достижения национальных целей развития - РИА Новости, 21.09.2021
Путин рассказал, что необходимо для достижения национальных целей развития
Для достижения национальных целей развития необходима слаженная совместная работа правительства, регионов, бизнеса и избранного парламента, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:25
2021-09-21T15:25
2021-09-21T15:25
политика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751148779_0:0:3606:2028_1920x0_80_0_0_e6fe545cc68a953e68c0d16c5c3dc7a9.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Для достижения национальных целей развития необходима слаженная совместная работа правительства, регионов, бизнеса и избранного парламента, заявил президент РФ Владимир Путин."Вновь подчеркну: для достижения национальных целей развития необходима слаженная совместная работа правительства, регионов, бизнеса и, конечно, вновь избранного парламента", - сказал он на совещании с правительством.
https://ria.ru/20210920/mishustin-1751012658.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751148779_0:392:2208:2048_1920x0_80_0_0_2e336b3f70e7c50bf7652d09d74f8862.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия
Путин рассказал, что необходимо для достижения национальных целей развития
Путин: для достижения наццелей развития нужна слаженная работа правительства и регионов