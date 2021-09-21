https://ria.ru/20210921/putin-1751149623.html

Путин рассказал, что необходимо для достижения национальных целей развития

Путин рассказал, что необходимо для достижения национальных целей развития - РИА Новости, 21.09.2021

Путин рассказал, что необходимо для достижения национальных целей развития

Для достижения национальных целей развития необходима слаженная совместная работа правительства, регионов, бизнеса и избранного парламента, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:25

2021-09-21T15:25

2021-09-21T15:25

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Для достижения национальных целей развития необходима слаженная совместная работа правительства, регионов, бизнеса и избранного парламента, заявил президент РФ Владимир Путин."Вновь подчеркну: для достижения национальных целей развития необходима слаженная совместная работа правительства, регионов, бизнеса и, конечно, вновь избранного парламента", - сказал он на совещании с правительством.

https://ria.ru/20210920/mishustin-1751012658.html

россия

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политика, владимир путин, россия