https://ria.ru/20210921/putin-1751116816.html

Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 21.09.2021

Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по экономическим вопросам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:42

2021-09-21T12:42

2021-09-21T12:48

экономика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по экономическим вопросам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Президент проведет в середине дня совещание по экономическим вопросам", - сказал он журналистам.По его словам, продолжается практика таких регулярных совещаний с руководством экономического блока правительства и представителями Центробанка. Представитель Кремля отметил, что так как в настоящее время идет работа по проекту бюджета, "много чего есть обсудить".Песков добавил, что президент во вторник работает в Ново-Огарево.

https://ria.ru/20210921/pandemiya-1751080545.html

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2021

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экономика, владимир путин, дмитрий песков