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Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 21.09.2021
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по экономическим вопросам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:42
2021-09-21T12:48
экономика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по экономическим вопросам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Президент проведет в середине дня совещание по экономическим вопросам", - сказал он журналистам.По его словам, продолжается практика таких регулярных совещаний с руководством экономического блока правительства и представителями Центробанка. Представитель Кремля отметил, что так как в настоящее время идет работа по проекту бюджета, "много чего есть обсудить".Песков добавил, что президент во вторник работает в Ново-Огарево.
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экономика, владимир путин, дмитрий песков
12:42 21.09.2021 (обновлено: 12:48 21.09.2021)
 
Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Путин проведет в Ново-Огарево совещание по экономическим вопросам

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ и руководством партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ и руководством партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по экономическим вопросам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Президент проведет в середине дня совещание по экономическим вопросам", - сказал он журналистам.
По его словам, продолжается практика таких регулярных совещаний с руководством экономического блока правительства и представителями Центробанка. Представитель Кремля отметил, что так как в настоящее время идет работа по проекту бюджета, "много чего есть обсудить".
Песков добавил, что президент во вторник работает в Ново-Огарево.
Сотрудник в офисе Московской биржи - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
09:43
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ЭкономикаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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