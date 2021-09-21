https://ria.ru/20210921/putin-1751116816.html
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 21.09.2021
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по экономическим вопросам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:42
2021-09-21T12:42
2021-09-21T12:48
экономика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по экономическим вопросам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Президент проведет в середине дня совещание по экономическим вопросам", - сказал он журналистам.По его словам, продолжается практика таких регулярных совещаний с руководством экономического блока правительства и представителями Центробанка. Представитель Кремля отметил, что так как в настоящее время идет работа по проекту бюджета, "много чего есть обсудить".Песков добавил, что президент во вторник работает в Ново-Огарево.
https://ria.ru/20210921/pandemiya-1751080545.html
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экономика, владимир путин, дмитрий песков
12:42 21.09.2021 (обновлено: 12:48 21.09.2021)
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Путин проведет в Ново-Огарево совещание по экономическим вопросам