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Большой Графский пруд на востоке Москвы приведут в порядок

Большой Графский пруд на востоке Москвы приведут в порядок - РИА Новости, 21.09.2021

Большой Графский пруд на востоке Москвы приведут в порядок

Специалисты комплекса городского хозяйства восстановят береговое укрепление Большого Графского пруда на востоке Москвы в парке "Радуга", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T09:29

2021-09-21T09:29

2021-09-21T09:29

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МОСКВА , 21 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства восстановят береговое укрепление Большого Графского пруда на востоке Москвы в парке "Радуга", сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что железобетонная стенка по периметру водоема пришла в негодность и потеряла эстетический вид. Со временем разрушения могут привести к потере функциональности пруда.Отмечается, что во время ремонта железобетонной стенки старый слой бетона демонтируют и нанесут новый методом торкретирования, при котором раствор наносится послойно под давлением сжатого воздуха.По завершении работ финишный слой пропитают гидроизоляционным материалом. Это обеспечит водонепроницаемость и морозостойкость конструкции берега."Работы проведут с небольшим понижением уровня воды, полностью пруд осушать не будут. Это позволит сохранить его экосистему. На ремонтные работы потребуется около девяти месяцев",- говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что перечень водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируется ежегодно с учетом мнения горожан.Водоем находится в районе Вешняки в парке "Радуга". Парк получил такое название из-за расположенного на его территории каскада прудов в форме дуги: Большого Графского, Малого Графского и Итальянского. Парк "Радуга" – одно из излюбленных мест отдыха жителей района.

https://realty.ria.ru/20210917/blagoustroystvo-1750476479.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы