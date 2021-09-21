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Большой Графский пруд на востоке Москвы приведут в порядок
Большой Графский пруд на востоке Москвы приведут в порядок - РИА Новости, 21.09.2021
Большой Графский пруд на востоке Москвы приведут в порядок
Специалисты комплекса городского хозяйства восстановят береговое укрепление Большого Графского пруда на востоке Москвы в парке "Радуга", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T09:29
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МОСКВА , 21 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства восстановят береговое укрепление Большого Графского пруда на востоке Москвы в парке "Радуга", сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что железобетонная стенка по периметру водоема пришла в негодность и потеряла эстетический вид. Со временем разрушения могут привести к потере функциональности пруда.Отмечается, что во время ремонта железобетонной стенки старый слой бетона демонтируют и нанесут новый методом торкретирования, при котором раствор наносится послойно под давлением сжатого воздуха.По завершении работ финишный слой пропитают гидроизоляционным материалом. Это обеспечит водонепроницаемость и морозостойкость конструкции берега."Работы проведут с небольшим понижением уровня воды, полностью пруд осушать не будут. Это позволит сохранить его экосистему. На ремонтные работы потребуется около девяти месяцев",- говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что перечень водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируется ежегодно с учетом мнения горожан.Водоем находится в районе Вешняки в парке "Радуга". Парк получил такое название из-за расположенного на его территории каскада прудов в форме дуги: Большого Графского, Малого Графского и Итальянского. Парк "Радуга" – одно из излюбленных мест отдыха жителей района.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
Большой Графский пруд на востоке Москвы приведут в порядок
Большой Графский пруд в парке "Радуга" на востоке Москвы приведут в порядок
МОСКВА , 21 сен - РИА Новости.
Специалисты комплекса городского хозяйства восстановят береговое укрепление Большого Графского пруда на востоке Москвы
в парке "Радуга", сообщает пресс-служба ведомства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства восстановят на востоке Москвы в парке "Радуга" береговое укрепление Большого Графского пруда протяженностью около 1,5 километров. На водоеме уже начались подготовительные работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что железобетонная стенка по периметру водоема пришла в негодность и потеряла эстетический вид. Со временем разрушения могут привести к потере функциональности пруда.
Отмечается, что во время ремонта железобетонной стенки старый слой бетона демонтируют и нанесут новый методом торкретирования, при котором раствор наносится послойно под давлением сжатого воздуха.
По завершении работ финишный слой пропитают гидроизоляционным материалом. Это обеспечит водонепроницаемость и морозостойкость конструкции берега.
"Работы проведут с небольшим понижением уровня воды, полностью пруд осушать не будут. Это позволит сохранить его экосистему. На ремонтные работы потребуется около девяти месяцев",- говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что перечень водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируется ежегодно с учетом мнения горожан.
Водоем находится в районе Вешняки в парке "Радуга". Парк получил такое название из-за расположенного на его территории каскада прудов в форме дуги: Большого Графского, Малого Графского и Итальянского. Парк "Радуга" – одно из излюбленных мест отдыха жителей района.