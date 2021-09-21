https://ria.ru/20210921/prokuratura-1751203467.html

Прокуратура проверит задержку рейсов "Уральских авиалиний" в Домодедово

Прокуратура проверит задержку рейсов "Уральских авиалиний" в Домодедово - РИА Новости, 21.09.2021

Прокуратура проверит задержку рейсов "Уральских авиалиний" в Домодедово

Транспортная прокуратура начала проверку информации о массовых задержках рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Домодедово во вторник, сообщает... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T19:32

2021-09-21T19:32

2021-09-21T19:32

происшествия

уральские авиалинии

домодедово (аэропорт)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку информации о массовых задержках рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Домодедово во вторник, сообщает Уральская транспортная прокуратура."Свердловской транспортной прокуратурой во взаимодействии с Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте инициирована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, в ходе которой выясняются обстоятельства сведений, опубликованных в СМИ, о массовых задержках рейсов 21 сентября 2021 года авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетающих из аэропорта "Домодедово" Москвы", - говорится в сообщении.В случае нарушения прав пассажиров будут приняты меры прокурорского реагирования, обещает надзорное ведомство.

https://ria.ru/20210913/sobaka-1749902446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, уральские авиалинии, домодедово (аэропорт)