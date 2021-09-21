https://ria.ru/20210921/prokuratura-1751203467.html
Прокуратура проверит задержку рейсов "Уральских авиалиний" в Домодедово
Прокуратура проверит задержку рейсов "Уральских авиалиний" в Домодедово - РИА Новости, 21.09.2021
Прокуратура проверит задержку рейсов "Уральских авиалиний" в Домодедово
Транспортная прокуратура начала проверку информации о массовых задержках рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Домодедово во вторник, сообщает... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T19:32
2021-09-21T19:32
2021-09-21T19:32
происшествия
уральские авиалинии
домодедово (аэропорт)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку информации о массовых задержках рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Домодедово во вторник, сообщает Уральская транспортная прокуратура."Свердловской транспортной прокуратурой во взаимодействии с Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте инициирована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, в ходе которой выясняются обстоятельства сведений, опубликованных в СМИ, о массовых задержках рейсов 21 сентября 2021 года авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетающих из аэропорта "Домодедово" Москвы", - говорится в сообщении.В случае нарушения прав пассажиров будут приняты меры прокурорского реагирования, обещает надзорное ведомство.
https://ria.ru/20210913/sobaka-1749902446.html
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происшествия, уральские авиалинии, домодедово (аэропорт)
Прокуратура проверит задержку рейсов "Уральских авиалиний" в Домодедово
Прокуратура проверит массовую задержку рейсов "Уральских авиалиний" в Домодедово