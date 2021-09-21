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Путин призвал добиться прогресса по ключевым национальным целям к 2024 году
Путин призвал добиться прогресса по ключевым национальным целям к 2024 году - РИА Новости, 21.09.2021
Путин призвал добиться прогресса по ключевым национальным целям к 2024 году
Президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2024 году надо добиться прогресса по всем ключевым национальным целям, поэтому нужна концентрация средств в бюджете. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:08
2021-09-21T15:14
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2024 году надо добиться прогресса по всем ключевым национальным целям, поэтому нужна концентрация средств в бюджете."И, конечно, рост экономики – это залог успешной реализации государственных планов и проектов, достижения национальных целей развития. Подчеркну, уже к 2024 году мы должны добиться значимого, заметного прогресса по всем национальным целям. В связи с этим федеральный бюджет на ближайшие три года является определяющим, требует максимальной проработанности, концентрации сил и средств на основных, стратегически значимых для нас направлениях", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.Путин отметил, что в том числе это касается таких задач, как повышение продолжительности жизни, снижение бедности, улучшение экологии и среды для жизни.
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владимир путин, общество, россия
15:08 21.09.2021 (обновлено: 15:14 21.09.2021)
 
Путин призвал добиться прогресса по ключевым национальным целям к 2024 году

Путин: к 2024 году надо добиться прогресса по всем ключевым национальным целям

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2024 году надо добиться прогресса по всем ключевым национальным целям, поэтому нужна концентрация средств в бюджете.
"И, конечно, рост экономики – это залог успешной реализации государственных планов и проектов, достижения национальных целей развития. Подчеркну, уже к 2024 году мы должны добиться значимого, заметного прогресса по всем национальным целям. В связи с этим федеральный бюджет на ближайшие три года является определяющим, требует максимальной проработанности, концентрации сил и средств на основных, стратегически значимых для нас направлениях", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
Путин отметил, что в том числе это касается таких задач, как повышение продолжительности жизни, снижение бедности, улучшение экологии и среды для жизни.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
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Владимир ПутинОбществоРоссия
 
 
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