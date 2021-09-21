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Всероссийский форум профориентации "Проектория" стартовал в Ярославле
Всероссийский форум профориентации "Проектория" стартовал в Ярославле - РИА Новости, 21.09.2021
Всероссийский форум профориентации "Проектория" стартовал в Ярославле
Всероссийский форум профориентации "Проектория" стартовал в Ярославле во вторник, форум объединит на своей площадке более 5 тысяч школьников и педагогов со всей РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:53
2021-09-21T17:53
образование - общество
ярославль
ярославская область
роспатриотцентр
кванториум
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Всероссийский форум профориентации "Проектория" стартовал в Ярославле во вторник, форум объединит на своей площадке более 5 тысяч школьников и педагогов со всей страны, часть из них поучаствуют в программе очно, часть – дистанционно.По задумке организаторов, главная задача форума — помочь школьникам найти себя в стремительно меняющемся мире цифровой экономики и узнать, какие навыки будут востребованы для успешной карьеры уже завтра.Торжественное открытие "Проектории" состоялось в концертно-зрелищном центре "Миллениум". Церемония началась с видеообращения министра просвещения РФ Сергея Кравцова. "Желаю каждому школьнику найти свое призвание и выбрать направление для успешного развития. Верь в себя и иди к своей мечте!", - заявил министр.В режиме видеоконференцсвязи участников форума приветствовал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов."В России много делается для того, чтобы помочь молодёжи реализовать свои планы. Создана эффективная система основного и дополнительного образования на базе "Кванториумов", кружков и секций, проводятся многочисленные конкурсы и олимпиады, для реализации наиболее оригинальных и актуальных проектов выделяются гранты", - сказал глава региона.Миронов выразил надежду, что система открытых уроков и форум "Проектория" помогут школьникам определиться с профессией и выбрать свой жизненный путь.Руководитель всероссийского проекта "Большая перемена", директор Роспатриотцентра Наталия Мандрова, в свою очередь, пожелала школьникам научиться быть менеджерами своей жизни.Главные темы форумаНа форуме школьники смогут узнать все о профессиях будущего и реальных запросах рынка труда из первых уст: экспертами и наставниками выступят руководители крупнейших отечественных инновационных компаний, институтов развития и общественных организаций, преподаватели ведущих вузов страны. Среди спикеров - представители ГК "Росатом", Mail.ru Group, ВДЦ "Смена", Московского государственного педагогического университета.В этом году главной темой форума станет развитие навыков проектного менеджмента: школьники должны будут собрать команду, разработать и представить решение одной из актуальных для Ярославской области задач. В программе более 30 мероприятий: профориентационные лекции, практикумы, мотивационные дискуссии, игры и викторины. Часть активностей пройдет в интерактивном формате, чтобы участники смогли максимально погрузиться в атмосферу форума.Одним из ярких событий форума обещает стать мотивационное выступление "У каждого свой Эверест". Чемпион мира по альпинизму и покоритель Эвереста Сергей Кофанов не понаслышке знает, насколько сложен путь к вершине. Используя свой 25-летний опыт в горах, Сергей раскроет секреты успешной командной работы, концентрации и решения стрессовых ситуаций.Форум проводится по распоряжению президента России с 2013 года. Ежегодно на форум приезжают эксперты крупнейших российских компаний и вузов, лучшие педагоги страны и мотивированные школьники для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения.
https://ria.ru/20210916/proektoriya-1750355123.html
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образование - общество, ярославль, ярославская область, роспатриотцентр, кванториум
17:53 21.09.2021
 

Всероссийский форум профориентации "Проектория" стартовал в Ярославле

© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyДевушки занимаются за компьютером
Девушки занимаются за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Всероссийский форум профориентации "Проектория" стартовал в Ярославле во вторник, форум объединит на своей площадке более 5 тысяч школьников и педагогов со всей страны, часть из них поучаствуют в программе очно, часть – дистанционно.
По задумке организаторов, главная задача форума — помочь школьникам найти себя в стремительно меняющемся мире цифровой экономики и узнать, какие навыки будут востребованы для успешной карьеры уже завтра.
Торжественное открытие "Проектории" состоялось в концертно-зрелищном центре "Миллениум". Церемония началась с видеообращения министра просвещения РФ Сергея Кравцова. "Желаю каждому школьнику найти свое призвание и выбрать направление для успешного развития. Верь в себя и иди к своей мечте!", - заявил министр.
В режиме видеоконференцсвязи участников форума приветствовал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Всероссийский форум профориентации Проектория - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 16:16
Форум профориентации "Проектория" пройдет 21-23 сентября в Ярославле
России много делается для того, чтобы помочь молодёжи реализовать свои планы. Создана эффективная система основного и дополнительного образования на базе "Кванториумов", кружков и секций, проводятся многочисленные конкурсы и олимпиады, для реализации наиболее оригинальных и актуальных проектов выделяются гранты", - сказал глава региона.
Миронов выразил надежду, что система открытых уроков и форум "Проектория" помогут школьникам определиться с профессией и выбрать свой жизненный путь.
"Я призываю вас быть активными, смелыми, дерзкими в ваших мечтах и действиях. Очень важно поверить в себя, не сдаваться при каких-то трудностях, не унывать при неудачах. Ищите нестандартные решения, учитесь спорить, отстаивать свои идеи. Помогайте друг другу, используйте преимущества командной работы, и тогда у вас все несомненно получится", - подчеркнул губернатор.
Руководитель всероссийского проекта "Большая перемена", директор Роспатриотцентра Наталия Мандрова, в свою очередь, пожелала школьникам научиться быть менеджерами своей жизни.
"Вы живете в очень интересное, но ответственное время. И эта ответственность в первую очередь – перед вам самими… Потому что мы стремительно с вами движемся в сторону индивидуализации образовательного процесса. Огромное количество самых разнообразных специальностей возникает на стыке разных профессий. Никто из вас не знает, какое количество профессий вам придется освоить в своей жизни и чем вам придется заниматься… Не бойтесь ошибиться, ошибиться можно, понять, что идешь не туда, но важно вовремя менять траекторию. Важно научиться управлять своим развитием, своим образованием", - сказала Мандрова.

Главные темы форума

На форуме школьники смогут узнать все о профессиях будущего и реальных запросах рынка труда из первых уст: экспертами и наставниками выступят руководители крупнейших отечественных инновационных компаний, институтов развития и общественных организаций, преподаватели ведущих вузов страны. Среди спикеров - представители ГК "Росатом", Mail.ru Group, ВДЦ "Смена", Московского государственного педагогического университета.
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В этом году главной темой форума станет развитие навыков проектного менеджмента: школьники должны будут собрать команду, разработать и представить решение одной из актуальных для Ярославской области задач. В программе более 30 мероприятий: профориентационные лекции, практикумы, мотивационные дискуссии, игры и викторины. Часть активностей пройдет в интерактивном формате, чтобы участники смогли максимально погрузиться в атмосферу форума.
Одним из ярких событий форума обещает стать мотивационное выступление "У каждого свой Эверест". Чемпион мира по альпинизму и покоритель Эвереста Сергей Кофанов не понаслышке знает, насколько сложен путь к вершине. Используя свой 25-летний опыт в горах, Сергей раскроет секреты успешной командной работы, концентрации и решения стрессовых ситуаций.
"Также участников форума ждет незабываемое шоу — танцевальный баттл роботов. Это игра "Робобаттл": команды школьников самостоятельно соберут роботов-аватаров и научатся ими управлять с помощью экзоскелета. У каждого робота свои особенности и фишки, и только от участников форума зависит, кто победит. Баттл завершится общим карнавалом гигантских роботов", - отмечают организаторы.
Форум проводится по распоряжению президента России с 2013 года. Ежегодно на форум приезжают эксперты крупнейших российских компаний и вузов, лучшие педагоги страны и мотивированные школьники для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения.
 
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