Всероссийский форум профориентации "Проектория" стартовал в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Всероссийский форум профориентации "Проектория" стартовал в Ярославле во вторник, форум объединит на своей площадке более 5 тысяч школьников и педагогов со всей страны, часть из них поучаствуют в программе очно, часть – дистанционно.
По задумке организаторов, главная задача форума — помочь школьникам найти себя в стремительно меняющемся мире цифровой экономики и узнать, какие навыки будут востребованы для успешной карьеры уже завтра.
Торжественное открытие "Проектории" состоялось в концертно-зрелищном центре "Миллениум". Церемония началась с видеообращения министра просвещения РФ Сергея Кравцова. "Желаю каждому школьнику найти свое призвание и выбрать направление для успешного развития. Верь в себя и иди к своей мечте!", - заявил министр.
В режиме видеоконференцсвязи участников форума приветствовал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
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"В России много делается для того, чтобы помочь молодёжи реализовать свои планы. Создана эффективная система основного и дополнительного образования на базе "Кванториумов", кружков и секций, проводятся многочисленные конкурсы и олимпиады, для реализации наиболее оригинальных и актуальных проектов выделяются гранты", - сказал глава региона.
Миронов выразил надежду, что система открытых уроков и форум "Проектория" помогут школьникам определиться с профессией и выбрать свой жизненный путь.
"Я призываю вас быть активными, смелыми, дерзкими в ваших мечтах и действиях. Очень важно поверить в себя, не сдаваться при каких-то трудностях, не унывать при неудачах. Ищите нестандартные решения, учитесь спорить, отстаивать свои идеи. Помогайте друг другу, используйте преимущества командной работы, и тогда у вас все несомненно получится", - подчеркнул губернатор.
Руководитель всероссийского проекта "Большая перемена", директор Роспатриотцентра Наталия Мандрова, в свою очередь, пожелала школьникам научиться быть менеджерами своей жизни.
"Вы живете в очень интересное, но ответственное время. И эта ответственность в первую очередь – перед вам самими… Потому что мы стремительно с вами движемся в сторону индивидуализации образовательного процесса. Огромное количество самых разнообразных специальностей возникает на стыке разных профессий. Никто из вас не знает, какое количество профессий вам придется освоить в своей жизни и чем вам придется заниматься… Не бойтесь ошибиться, ошибиться можно, понять, что идешь не туда, но важно вовремя менять траекторию. Важно научиться управлять своим развитием, своим образованием", - сказала Мандрова.
Главные темы форума
На форуме школьники смогут узнать все о профессиях будущего и реальных запросах рынка труда из первых уст: экспертами и наставниками выступят руководители крупнейших отечественных инновационных компаний, институтов развития и общественных организаций, преподаватели ведущих вузов страны. Среди спикеров - представители ГК "Росатом", Mail.ru Group, ВДЦ "Смена", Московского государственного педагогического университета.
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В этом году главной темой форума станет развитие навыков проектного менеджмента: школьники должны будут собрать команду, разработать и представить решение одной из актуальных для Ярославской области задач. В программе более 30 мероприятий: профориентационные лекции, практикумы, мотивационные дискуссии, игры и викторины. Часть активностей пройдет в интерактивном формате, чтобы участники смогли максимально погрузиться в атмосферу форума.
Одним из ярких событий форума обещает стать мотивационное выступление "У каждого свой Эверест". Чемпион мира по альпинизму и покоритель Эвереста Сергей Кофанов не понаслышке знает, насколько сложен путь к вершине. Используя свой 25-летний опыт в горах, Сергей раскроет секреты успешной командной работы, концентрации и решения стрессовых ситуаций.
"Также участников форума ждет незабываемое шоу — танцевальный баттл роботов. Это игра "Робобаттл": команды школьников самостоятельно соберут роботов-аватаров и научатся ими управлять с помощью экзоскелета. У каждого робота свои особенности и фишки, и только от участников форума зависит, кто победит. Баттл завершится общим карнавалом гигантских роботов", - отмечают организаторы.
Форум проводится по распоряжению президента России с 2013 года. Ежегодно на форум приезжают эксперты крупнейших российских компаний и вузов, лучшие педагоги страны и мотивированные школьники для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения.