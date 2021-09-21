https://ria.ru/20210921/proektoriya-1751186849.html

Всероссийский форум профориентации "Проектория" стартовал в Ярославле

Всероссийский форум профориентации "Проектория" стартовал в Ярославле - РИА Новости, 21.09.2021

Всероссийский форум профориентации "Проектория" стартовал в Ярославле

Всероссийский форум профориентации "Проектория" стартовал в Ярославле во вторник, форум объединит на своей площадке более 5 тысяч школьников и педагогов со всей РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:53

2021-09-21T17:53

2021-09-21T17:53

образование - общество

ярославль

ярославская область

роспатриотцентр

кванториум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152805/08/1528050855_0:0:1809:1018_1920x0_80_0_0_f4ec9707996236a5c8a817d1b46e2d37.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Всероссийский форум профориентации "Проектория" стартовал в Ярославле во вторник, форум объединит на своей площадке более 5 тысяч школьников и педагогов со всей страны, часть из них поучаствуют в программе очно, часть – дистанционно.По задумке организаторов, главная задача форума — помочь школьникам найти себя в стремительно меняющемся мире цифровой экономики и узнать, какие навыки будут востребованы для успешной карьеры уже завтра.Торжественное открытие "Проектории" состоялось в концертно-зрелищном центре "Миллениум". Церемония началась с видеообращения министра просвещения РФ Сергея Кравцова. "Желаю каждому школьнику найти свое призвание и выбрать направление для успешного развития. Верь в себя и иди к своей мечте!", - заявил министр.В режиме видеоконференцсвязи участников форума приветствовал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов."В России много делается для того, чтобы помочь молодёжи реализовать свои планы. Создана эффективная система основного и дополнительного образования на базе "Кванториумов", кружков и секций, проводятся многочисленные конкурсы и олимпиады, для реализации наиболее оригинальных и актуальных проектов выделяются гранты", - сказал глава региона.Миронов выразил надежду, что система открытых уроков и форум "Проектория" помогут школьникам определиться с профессией и выбрать свой жизненный путь.Руководитель всероссийского проекта "Большая перемена", директор Роспатриотцентра Наталия Мандрова, в свою очередь, пожелала школьникам научиться быть менеджерами своей жизни.Главные темы форумаНа форуме школьники смогут узнать все о профессиях будущего и реальных запросах рынка труда из первых уст: экспертами и наставниками выступят руководители крупнейших отечественных инновационных компаний, институтов развития и общественных организаций, преподаватели ведущих вузов страны. Среди спикеров - представители ГК "Росатом", Mail.ru Group, ВДЦ "Смена", Московского государственного педагогического университета.В этом году главной темой форума станет развитие навыков проектного менеджмента: школьники должны будут собрать команду, разработать и представить решение одной из актуальных для Ярославской области задач. В программе более 30 мероприятий: профориентационные лекции, практикумы, мотивационные дискуссии, игры и викторины. Часть активностей пройдет в интерактивном формате, чтобы участники смогли максимально погрузиться в атмосферу форума.Одним из ярких событий форума обещает стать мотивационное выступление "У каждого свой Эверест". Чемпион мира по альпинизму и покоритель Эвереста Сергей Кофанов не понаслышке знает, насколько сложен путь к вершине. Используя свой 25-летний опыт в горах, Сергей раскроет секреты успешной командной работы, концентрации и решения стрессовых ситуаций.Форум проводится по распоряжению президента России с 2013 года. Ежегодно на форум приезжают эксперты крупнейших российских компаний и вузов, лучшие педагоги страны и мотивированные школьники для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения.

https://ria.ru/20210916/proektoriya-1750355123.html

https://ria.ru/20200211/1564541699.html

ярославль

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, ярославль, ярославская область, роспатриотцентр, кванториум