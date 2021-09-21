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Туроператоры рассказали, сколько стоят "прививочные туры"
Туроператоры рассказали, сколько стоят "прививочные туры" - РИА Новости, 21.09.2021
Туроператоры рассказали, сколько стоят "прививочные туры"
Эксперты рассказали, в какие страны организуются "прививочные туры" за границу и сколько они стоят, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:25
2021-09-21T15:25
2021-09-21T15:25
туризм
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мюнхен
сербия
германия
воз
баден-баден
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какие страны организуются "прививочные туры" за границу и сколько они стоят, сообщает АТОР.На прошлой неделе ВОЗ объявила о приостановке российской заявки на одобрение вакцины "Спутник V". Не признан наш препарат и на уровне ЕС. В связи с этим операторы начали предлагать путешественникам "прививочные туры".По словам представителей отрасли, спрос на иностранные вакцины есть — у россиян, которые часто ездят за границу по делам бизнеса или по гуманитарным причинам: к родственникам, на учебу. Ежемесячно поступает от 10 и более заявок.Чаще всего предлагается Сербия. Там можно бесплатно сделать прививку препаратами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca или Sinopharm. В среднем, такой тур длится три дня. В стоимость входит проживание, питание (завтраки), страховка, трансфер, запись на вакцинацию и сопровождение во время нее.На данный момент такие поездки предлагают три туроператора, стоимость — от 14 тысяч рублей без перелета и от 50 — с авиабилетами.Уточняется, что для въезда в страну виза не нужна, но необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов.Еще один вариант — Германия. Прививка Pfizer/BioNTech в Мюнхене стоит 580 евро (50 тысяч рублей) с человека за один укол (нужно два), а однокомпонентная Johnson & Johnson в Баден-Бадене — 870 евро (почти 75 тысяч). Проживание и перелет оплачиваются отдельно. Также обязательно наличие действующей шенгенской визы.
https://ria.ru/20210921/otpusk-1751068027.html
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вакцинация, мюнхен, сербия, германия, воз, баден-баден, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, johnson & johnson, куда поехать в выходные
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Эксперты рассказали, в какие страны организуются "прививочные туры" за границу и сколько они стоят, сообщает
АТОР.
На прошлой неделе ВОЗ объявила о приостановке российской заявки на одобрение вакцины "Спутник V". Не признан наш препарат и на уровне ЕС. В связи с этим операторы начали предлагать путешественникам "прививочные туры".
По словам представителей отрасли, спрос на иностранные вакцины есть — у россиян, которые часто ездят за границу по делам бизнеса или по гуманитарным причинам: к родственникам, на учебу. Ежемесячно поступает от 10 и более заявок.
Чаще всего предлагается Сербия. Там можно бесплатно сделать прививку препаратами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca или Sinopharm. В среднем, такой тур длится три дня. В стоимость входит проживание, питание (завтраки), страховка, трансфер, запись на вакцинацию и сопровождение во время нее.
На данный момент такие поездки предлагают три туроператора, стоимость — от 14 тысяч рублей без перелета и от 50 — с авиабилетами.
Уточняется, что для въезда в страну виза не нужна, но необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов.
Еще один вариант — Германия. Прививка Pfizer/BioNTech в Мюнхене стоит 580 евро (50 тысяч рублей) с человека за один укол (нужно два), а однокомпонентная Johnson & Johnson в Баден-Бадене — 870 евро (почти 75 тысяч). Проживание и перелет оплачиваются отдельно. Также обязательно наличие действующей шенгенской визы.