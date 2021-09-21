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На Кубани осудили мужчину, бросившего сотрудника ДПС через бедро
На Кубани осудили мужчину, бросившего сотрудника ДПС через бедро - РИА Новости, 21.09.2021
На Кубани осудили мужчину, бросившего сотрудника ДПС через бедро
Молодой человек из Ейска, который в пьяном виде смог провести против сотрудника ДПС бросок через бедро и скрыться, получил три года лишения свободы, сообщается... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:00
2021-09-21T15:00
происшествия
краснодарский край
ейский район
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Молодой человек из Ейска, который в пьяном виде смог провести против сотрудника ДПС бросок через бедро и скрыться, получил три года лишения свободы, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Ранее СУСК по Краснодарскому краю сообщало, что молодой человек из Ейска, который в пьяном виде бросил сотрудника ДПС через бедро, предстанет перед судом."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 20-летнему местному жителю. Он признан виновным в применении насилия, опасного для здоровья в отношении инспектора дорожно-патрульной службы ОМВД России по Ейскому району (ч.2 ст.318 УК РФ)... Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, которое ему надлежит отбывать в колонии общего режима", - говорится в сообщении.Следствием и судом установлено, что 31 июля полицейские на улице обнаружили молодого человека, который в пьяном состоянии находился на проезжей части, нарушая ПДД. Полицейские попросили его уйти с дороги и пройти к служебному автомобилю для составления протокола, на что осужденный ответил отказом и перекинул сотрудника ДПС через бедро, после чего скрылся. В результате потерпевшему был причинен легкий вред здоровью. Вскоре место нахождения злоумышленника было установлено, и он был задержан следователем.
https://ria.ru/20210805/prigovor-1744507142.html
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происшествия, краснодарский край, ейский район, россия
15:00 21.09.2021
 
На Кубани осудили мужчину, бросившего сотрудника ДПС через бедро

Житель Кубани, пьяным бросивший сотрудника ДПС через бедро, получил три года колонии

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Молодой человек из Ейска, который в пьяном виде смог провести против сотрудника ДПС бросок через бедро и скрыться, получил три года лишения свободы, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Ранее СУСК по Краснодарскому краю сообщало, что молодой человек из Ейска, который в пьяном виде бросил сотрудника ДПС через бедро, предстанет перед судом.
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"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 20-летнему местному жителю. Он признан виновным в применении насилия, опасного для здоровья в отношении инспектора дорожно-патрульной службы ОМВД России по Ейскому району (ч.2 ст.318 УК РФ)... Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, которое ему надлежит отбывать в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что 31 июля полицейские на улице обнаружили молодого человека, который в пьяном состоянии находился на проезжей части, нарушая ПДД. Полицейские попросили его уйти с дороги и пройти к служебному автомобилю для составления протокола, на что осужденный ответил отказом и перекинул сотрудника ДПС через бедро, после чего скрылся. В результате потерпевшему был причинен легкий вред здоровью. Вскоре место нахождения злоумышленника было установлено, и он был задержан следователем.
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