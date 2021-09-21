06:26 21.09.2021 (обновлено: 06:27 21.09.2021)
Назначена дата оглашения приговора по делу о пожаре в "Зимней вишне"
Оглашение приговора по первому делу о пожаре в "Зимней вишне" назначено на 30 сентября
© РИА Новости / Максим Серков / Перейти в фотобанкТехнический директор комбината ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев и пожарный Сергей Генин, обвиняемый в халатности во время тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года. 16 мая 2019
КЕМЕРОВО, 21 сен - РИА Новости. Оглашение приговора фигурантам первого уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" назначено на 30 сентября, сообщили РИА Новости в Заводском районном суде города Кемерово.
"Мы начнем 30 сентября оглашение (приговора по первому делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" - ред.) с двух часов (10.00 мск) в Ленинском районном суде города Кемерово", – сказали в Заводском районном суде.
Рассмотрение этого дела по существу началось в мае 2019 года. Его фигурантами являются восемь человек: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.
Гособвинение запросило для фигурантов первого дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" реальные сроки от 5 до 14,5 лет. Пять лет общего режима для Генина, 5 лет и 6 месяцев - для Никитина, 6 лет - для Бурсина, 6 лет и 8 месяцев - для Полозиненко, 9 лет и 6 месяцев - для Антюшина, 13 лет - для Соболева, 14 лет - для Судденок, и 14 лет и 6 месяцев - для Богдановой.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.