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Назначена дата оглашения приговора по делу о пожаре в "Зимней вишне"
Назначена дата оглашения приговора по делу о пожаре в "Зимней вишне" - РИА Новости, 21.09.2021
Назначена дата оглашения приговора по делу о пожаре в "Зимней вишне"
Оглашение приговора фигурантам первого уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" назначено на 30 сентября, сообщили РИА Новости в Заводском районном суде... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T06:26
2021-09-21T06:27
происшествия
кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр никитин
пожар в торговом центре в кемерово
сергей генин
игорь полозиненко
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КЕМЕРОВО, 21 сен - РИА Новости. Оглашение приговора фигурантам первого уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" назначено на 30 сентября, сообщили РИА Новости в Заводском районном суде города Кемерово.Рассмотрение этого дела по существу началось в мае 2019 года. Его фигурантами являются восемь человек: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.Гособвинение запросило для фигурантов первого дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" реальные сроки от 5 до 14,5 лет. Пять лет общего режима для Генина, 5 лет и 6 месяцев - для Никитина, 6 лет - для Бурсина, 6 лет и 8 месяцев - для Полозиненко, 9 лет и 6 месяцев - для Антюшина, 13 лет - для Соболева, 14 лет - для Судденок, и 14 лет и 6 месяцев - для Богдановой.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
https://ria.ru/20210720/suddenok-1741997862.html
https://ria.ru/20210325/pozhar-1602747184.html
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происшествия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр никитин, пожар в торговом центре в кемерово, сергей генин, игорь полозиненко
06:26 21.09.2021 (обновлено: 06:27 21.09.2021)
 
Назначена дата оглашения приговора по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Оглашение приговора по первому делу о пожаре в "Зимней вишне" назначено на 30 сентября

© РИА Новости / Максим Серков / Перейти в фотобанкТехнический директор комбината ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев и пожарный Сергей Генин, обвиняемый в халатности во время тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года. 16 мая 2019
Технический директор комбината ОАО Кемеровский кондитерский комбинат Георгий Соболев и пожарный Сергей Генин, обвиняемый в халатности во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня 25 марта 2018 года. 16 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Максим Серков
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КЕМЕРОВО, 21 сен - РИА Новости. Оглашение приговора фигурантам первого уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" назначено на 30 сентября, сообщили РИА Новости в Заводском районном суде города Кемерово.
"Мы начнем 30 сентября оглашение (приговора по первому делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" - ред.) с двух часов (10.00 мск) в Ленинском районном суде города Кемерово", – сказали в Заводском районном суде.
Рассмотрение этого дела по существу началось в мае 2019 года. Его фигурантами являются восемь человек: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.
Гособвинение запросило для фигурантов первого дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" реальные сроки от 5 до 14,5 лет. Пять лет общего режима для Генина, 5 лет и 6 месяцев - для Никитина, 6 лет - для Бурсина, 6 лет и 8 месяцев - для Полозиненко, 9 лет и 6 месяцев - для Антюшина, 13 лет - для Соболева, 14 лет - для Судденок, и 14 лет и 6 месяцев - для Богдановой.
Генеральный директор торгового центра Зимняя вишня Надежда Судденок в Заводском районном суде в Кемерово. 27 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 11:43
Экс-гендиректор "Зимней вишни" выступила с последним словом в суде
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
Сгоревший ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 14 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 08:28
Кемеровский экс-губернатор выдвинул новую версию пожара в "Зимней вишне"
 
ПроисшествияКемеровоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр НикитинПожар в торговом центре в КемеровоСергей ГенинИгорь Полозиненко
 
 
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