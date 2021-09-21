Козак обсудил с главой ПМР поставки вакцин от COVID-19
Козак обсудил с главой ПМР приднестровское урегулирование и поставки вакцин от COVID-19
ТИРАСПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обсудил в Москве с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком переговорный процесс по приднестровскому урегулированию, а также возможные поставки вакцин от коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба приднестровского лидера.
"Участники встречи обменялись мнениями о сложившейся ситуации и перспективах активизации диалога для решения накопившихся проблем. Вадим Красносельский и Дмитрий Козак говорили о давно назревшей необходимости практического исполнения договоренностей пакета "Берлин+" и других протокольных документов. Оба уверены в целесообразности проведения в текущем году большой встречи участников формата "5+2", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обсуждалась возможная организация поставки в Приднестровье очередной партии вакцины "Спутник V", а также "иные проекты гуманитарного характера, направленные на поддержку соотечественников, укрепление приднестровско-российских связей, развитие двусторонних контактов".
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате.
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