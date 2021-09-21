Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210921/pridnestrove-1751210096.html
Козак обсудил с главой ПМР поставки вакцин от COVID-19
Козак обсудил с главой ПМР поставки вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 21.09.2021
Козак обсудил с главой ПМР поставки вакцин от COVID-19
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обсудил в Москве с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T21:01
2021-09-21T21:01
в мире
дмитрий козак
россия
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156346/39/1563463988_0:21:3026:1723_1920x0_80_0_0_a6dee992aeababac4851d563a5afbb77.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обсудил в Москве с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком переговорный процесс по приднестровскому урегулированию, а также возможные поставки вакцин от коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба приднестровского лидера."Участники встречи обменялись мнениями о сложившейся ситуации и перспективах активизации диалога для решения накопившихся проблем. Вадим Красносельский и Дмитрий Козак говорили о давно назревшей необходимости практического исполнения договоренностей пакета "Берлин+" и других протокольных документов. Оба уверены в целесообразности проведения в текущем году большой встречи участников формата "5+2", - говорится в сообщении.Отмечается, что обсуждалась возможная организация поставки в Приднестровье очередной партии вакцины "Спутник V", а также "иные проекты гуманитарного характера, направленные на поддержку соотечественников, укрепление приднестровско-российских связей, развитие двусторонних контактов".В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате.
https://ria.ru/20210811/sandu-1745406470.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/39/1563463988_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_3bf50700cc843bb2a39a9881eab8cf9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, дмитрий козак, россия, вакцина "спутник v"
21:01 21.09.2021
 
Козак обсудил с главой ПМР поставки вакцин от COVID-19

Козак обсудил с главой ПМР приднестровское урегулирование и поставки вакцин от COVID-19

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обсудил в Москве с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком переговорный процесс по приднестровскому урегулированию, а также возможные поставки вакцин от коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба приднестровского лидера.
"Участники встречи обменялись мнениями о сложившейся ситуации и перспективах активизации диалога для решения накопившихся проблем. Вадим Красносельский и Дмитрий Козак говорили о давно назревшей необходимости практического исполнения договоренностей пакета "Берлин+" и других протокольных документов. Оба уверены в целесообразности проведения в текущем году большой встречи участников формата "5+2", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обсуждалась возможная организация поставки в Приднестровье очередной партии вакцины "Спутник V", а также "иные проекты гуманитарного характера, направленные на поддержку соотечественников, укрепление приднестровско-российских связей, развитие двусторонних контактов".
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате.
Президент Молдавии Майя Санду общается с журналистами после голосования на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 21:57
Молдавия намерена возобновить мирное урегулирование конфликта с ПМР
 
В миреДмитрий КозакРоссияВакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Источник: руководство таможенного поста в Приморье подозревают в коррупции
05:29Мясников назвал четыре предвестника инсульта
05:16В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
05:12Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину
05:10В США назвали Россию главной военной угрозой
05:07Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной
05:04Глава минздрава Бразилии, прибывший в ООН, заболел COVID-19
04:15Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства
04:15Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом
04:10"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
03:45Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена
03:45Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"
03:37В России создают умный автомат
03:29Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю
03:24Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении
03:24Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
03:15Названы характеристики стран, где могут признать биткоин
03:08В России может появиться новый дорожный знак
03:05Профессор, читавший лекцию во время стрельбы в вузе, объяснил свои действия
03:00Ученые предложили систему оценки качества воздуха
Лента новостейМолния