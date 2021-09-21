https://ria.ru/20210921/pridnestrove-1751210096.html

Козак обсудил с главой ПМР поставки вакцин от COVID-19

Козак обсудил с главой ПМР поставки вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 21.09.2021

Козак обсудил с главой ПМР поставки вакцин от COVID-19

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обсудил в Москве с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T21:01

2021-09-21T21:01

2021-09-21T21:01

в мире

дмитрий козак

россия

вакцина "спутник v"

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ТИРАСПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обсудил в Москве с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком переговорный процесс по приднестровскому урегулированию, а также возможные поставки вакцин от коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба приднестровского лидера."Участники встречи обменялись мнениями о сложившейся ситуации и перспективах активизации диалога для решения накопившихся проблем. Вадим Красносельский и Дмитрий Козак говорили о давно назревшей необходимости практического исполнения договоренностей пакета "Берлин+" и других протокольных документов. Оба уверены в целесообразности проведения в текущем году большой встречи участников формата "5+2", - говорится в сообщении.Отмечается, что обсуждалась возможная организация поставки в Приднестровье очередной партии вакцины "Спутник V", а также "иные проекты гуманитарного характера, направленные на поддержку соотечественников, укрепление приднестровско-российских связей, развитие двусторонних контактов".В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате.

https://ria.ru/20210811/sandu-1745406470.html

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в мире, дмитрий козак, россия, вакцина "спутник v"