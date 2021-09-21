ДСМР призвало расследовать преступления против мусульман в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul, FileАмериканские солдаты в провинции Логар, Афганистан.
© AP Photo / Rahmat Gul, File
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) призвало к расследованию военных преступлений в Афганистане, совершенных во время присутствия там международного контингента, и к созыву международного совещания по ситуации в этой стране.
"Призываем профильные международные структуры, специализированные неправительственные организации, а также представителей гражданского общества начать самое широкое расследование преступлений иностранных военных против мирного афганского населения (начиная с 2001 года). Итогом такого процесса должно стать не просто обнародование правды, которую многим выгодно попросту "замолчать", но и, возможно, учреждение международного особого совещания по Афганистану", - говорится в опубликованном на сайте организации обращении.
В ДСМР во вторник пояснили РИА Новости, что в настоящее время ведутся консультации с общественными структурами по поводу его направления в международные организации.
В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
10 сентября, 11:56РелигияМуфтий обеспокоен влиянием талибов на мусульман Средней Азии
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* запрещенное в России террористическое движение