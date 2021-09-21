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ДСМР призвало расследовать преступления против мусульман в Афганистане

ДСМР призвало расследовать преступления против мусульман в Афганистане - РИА Новости, 21.09.2021

ДСМР призвало расследовать преступления против мусульман в Афганистане

Духовное собрание мусульман России (ДСМР) призвало к расследованию военных преступлений в Афганистане, совершенных во время присутствия там международного... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:15

2021-09-21T17:15

2021-09-21T17:15

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) призвало к расследованию военных преступлений в Афганистане, совершенных во время присутствия там международного контингента, и к созыву международного совещания по ситуации в этой стране.В ДСМР во вторник пояснили РИА Новости, что в настоящее время ведутся консультации с общественными структурами по поводу его направления в международные организации.В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* запрещенное в России террористическое движение

https://ria.ru/20210910/muftiy-1749488776.html

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в мире, справки, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд