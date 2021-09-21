https://ria.ru/20210921/premiya-1751083004.html

В России планируют учредить премию для онкологов

В России планируют учредить премию для онкологов - РИА Новости, 21.09.2021

В России планируют учредить премию для онкологов

В России планируют учредить премию для онкологов, добившихся успехов в региональном здравоохранении, рассказал главный внештатный онколог Минздрава, генеральный РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T10:09

2021-09-21T10:09

2021-09-21T12:24

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

андрей каприн

россия

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В России планируют учредить премию для онкологов, добившихся успехов в региональном здравоохранении, рассказал главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.С инициативой провести конкурс среди онкологов и врачей других специальностей, которые работают в этой области, выступила Ассоциация онкологов России. Он будет носить имя Александра Савицкого — основоположника этого направления медицины в стране."Мы думаем, что это будет очень полезная и интересная премия, во всяком случае, мы будем ее развивать для того, чтобы отмечать наших выдающихся онкологов, которые добились определенных успехов именно в региональном здравоохранении", — заявил Каприн на деловом завтраке в рамках Международного форума онкологии и радиотерапии For life.По словам исполнительного директора Ассоциации онкологов России Олега Клепковского, у премии десять номинаций, а в семи из них есть денежный приз — 250 тысяч рублей. Пока поступило не более 100 заявок, но ожидается, что до конца сентября их будет около тысячи.

https://ria.ru/20210829/rak-1747662787.html

россия

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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), андрей каприн, россия