https://ria.ru/20210921/premiya-1751083004.html
В России планируют учредить премию для онкологов
В России планируют учредить премию для онкологов - РИА Новости, 21.09.2021
В России планируют учредить премию для онкологов
В России планируют учредить премию для онкологов, добившихся успехов в региональном здравоохранении, рассказал главный внештатный онколог Минздрава, генеральный РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T10:09
2021-09-21T10:09
2021-09-21T12:24
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
андрей каприн
россия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В России планируют учредить премию для онкологов, добившихся успехов в региональном здравоохранении, рассказал главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.С инициативой провести конкурс среди онкологов и врачей других специальностей, которые работают в этой области, выступила Ассоциация онкологов России. Он будет носить имя Александра Савицкого — основоположника этого направления медицины в стране."Мы думаем, что это будет очень полезная и интересная премия, во всяком случае, мы будем ее развивать для того, чтобы отмечать наших выдающихся онкологов, которые добились определенных успехов именно в региональном здравоохранении", — заявил Каприн на деловом завтраке в рамках Международного форума онкологии и радиотерапии For life.По словам исполнительного директора Ассоциации онкологов России Олега Клепковского, у премии десять номинаций, а в семи из них есть денежный приз — 250 тысяч рублей. Пока поступило не более 100 заявок, но ожидается, что до конца сентября их будет около тысячи.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), андрей каприн, россия
10:09 21.09.2021 (обновлено: 12:24 21.09.2021)
В России планируют учредить премию для онкологов
В России планируют учредить премию для онкологов, добившихся успехов в здравоохранении
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
В России
планируют учредить премию для онкологов
, добившихся успехов в региональном здравоохранении, рассказал главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн
.
С инициативой провести конкурс среди онкологов и врачей других специальностей, которые работают в этой области, выступила Ассоциация онкологов России. Он будет носить имя Александра Савицкого — основоположника этого направления медицины в стране.
"Мы думаем, что это будет очень полезная и интересная премия, во всяком случае, мы будем ее развивать для того, чтобы отмечать наших выдающихся онкологов, которые добились определенных успехов именно в региональном здравоохранении", — заявил Каприн на деловом завтраке в рамках Международного форума онкологии и радиотерапии For life.
По словам исполнительного директора Ассоциации онкологов России Олега Клепковского, у премии десять номинаций, а в семи из них есть денежный приз — 250 тысяч рублей. Пока поступило не более 100 заявок, но ожидается, что до конца сентября их будет около тысячи.