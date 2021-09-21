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Религия
https://ria.ru/20210921/prazdnik-1750990314.html
В России отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
В России отмечают Рождество Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 21.09.2021
В России отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают один из важнейших праздников - Рождество Пресвятой Богородицы. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T00:01
2021-09-21T13:13
религия
русская православная церковь
религиозные праздники
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Православные христиане отмечают один из важнейших праздников - Рождество Пресвятой Богородицы.Согласно Новому Завету, Дева Мария родилась в городе Назарете у праведных Иоакима и Анны. Супруги были бездетны до преклонного возраста, но не теряли надежды и твердо верили, что Бог может даровать им ребенка даже в старости.По преданию, молитвы Иоакима и Анны были услышаны, архангел Гавриил возвестил им, что у них родится "Преблагословенная Дева Мария", через которую будет даровано спасение всему миру. Рождение Божией Матери предсказывалось и в ветхозаветных пророчествах.Рождество Богородицы — первый праздник церковного года, наступающего 14 сентября по новому стилю (1 сентября по старому стилю). Относится к числу двунадесятых праздников - 12-ти самых важных.
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русская православная церковь, религиозные праздники
00:01 21.09.2021 (обновлено: 13:13 21.09.2021)
 

В России отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПраздничное богослужение в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ
Праздничное богослужение в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Православные христиане отмечают один из важнейших праздников - Рождество Пресвятой Богородицы.
Согласно Новому Завету, Дева Мария родилась в городе Назарете у праведных Иоакима и Анны. Супруги были бездетны до преклонного возраста, но не теряли надежды и твердо верили, что Бог может даровать им ребенка даже в старости.
По преданию, молитвы Иоакима и Анны были услышаны, архангел Гавриил возвестил им, что у них родится "Преблагословенная Дева Мария", через которую будет даровано спасение всему миру. Рождение Божией Матери предсказывалось и в ветхозаветных пророчествах.
Рождество Богородицы — первый праздник церковного года, наступающего 14 сентября по новому стилю (1 сентября по старому стилю). Относится к числу двунадесятых праздников - 12-ти самых важных.
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