https://ria.ru/20210921/prazdnik-1750990314.html

В России отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

В России отмечают Рождество Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 21.09.2021

В России отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают один из важнейших праздников - Рождество Пресвятой Богородицы. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T00:01

2021-09-21T00:01

2021-09-21T13:13

религия

русская православная церковь

религиозные праздники

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Православные христиане отмечают один из важнейших праздников - Рождество Пресвятой Богородицы.Согласно Новому Завету, Дева Мария родилась в городе Назарете у праведных Иоакима и Анны. Супруги были бездетны до преклонного возраста, но не теряли надежды и твердо верили, что Бог может даровать им ребенка даже в старости.По преданию, молитвы Иоакима и Анны были услышаны, архангел Гавриил возвестил им, что у них родится "Преблагословенная Дева Мария", через которую будет даровано спасение всему миру. Рождение Божией Матери предсказывалось и в ветхозаветных пророчествах.Рождество Богородицы — первый праздник церковного года, наступающего 14 сентября по новому стилю (1 сентября по старому стилю). Относится к числу двунадесятых праздников - 12-ти самых важных.

https://ria.ru/20210914/indikt-1749989384.html

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русская православная церковь, религиозные праздники