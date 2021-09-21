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МЧС рассказало о ситуации с лесными пожарами в Якутии
МЧС рассказало о ситуации с лесными пожарами в Якутии - РИА Новости, 21.09.2021
МЧС рассказало о ситуации с лесными пожарами в Якутии
Число лесных пожаров в Якутии сократилось до десяти, за последние сутки в регионе ликвидировали восемь очагов возгорания на площади свыше 100 тысяч гектаров,... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T09:47
2021-09-21T09:47
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 21 сен – РИА Новости. Число лесных пожаров в Якутии сократилось до десяти, за последние сутки в регионе ликвидировали восемь очагов возгорания на площади свыше 100 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.По словам начальника ГУ МЧС России по региону Павла Гарина, за сутки для мониторинга обстановки привлекалось три воздушных судна.Ранее сообщалось о том, что режим ЧС регионального характера, введенный из-за лесных пожаров, 14 сентября был снят в Якутии, после чего отменили и ограничение на осенний сезон охоты.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия), природные пожары в россии
09:47 21.09.2021
 
МЧС рассказало о ситуации с лесными пожарами в Якутии

Число лесных пожаров в Якутии сократилось до десяти

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия
Последствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЯКУТСК, 21 сен – РИА Новости. Число лесных пожаров в Якутии сократилось до десяти, за последние сутки в регионе ликвидировали восемь очагов возгорания на площади свыше 100 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действует 10 природных пожаров, за сутки ликвидировано восемь на общей площади 117 324 гектаров, новых пожаров не зарегистрировано. Приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет", - отметили в пресс-службе.
По словам начальника ГУ МЧС России по региону Павла Гарина, за сутки для мониторинга обстановки привлекалось три воздушных судна.
Ранее сообщалось о том, что режим ЧС регионального характера, введенный из-за лесных пожаров, 14 сентября был снят в Якутии, после чего отменили и ограничение на осенний сезон охоты.
Огонь и густой смог с запахом гари: лесные пожары в Якутии
© AP Photo / Ivan Nikiforov

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

Лесной пожар в Якутии
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
© AP Photo / Alexey Vasilyev

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© REUTERS / Roman Kutukov

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

Лесной пожар в Якутии
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
© REUTERS / Roman Kutukov

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

Пожарные тушат лесной пожар в Якутии
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

Самолёт Бе-200ЧС во время тушения лесных пожаров в Якутии
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

На месте тушения лесных пожаров в Якутии
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

Смог, вызванный лесными пожарами, в городе Якутске
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесных пожаров в Якутии
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© AP Photo / Alexey Vasilyev

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

Лесной пожар в Якутии
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

Лесной пожар в Якутии
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexey Vasilyev

Тушение лесных пожаров в Якутии.

Люди копают траншеи во время тушения лесных пожаров в Якутии
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Саха (Якутия)Природные пожары в России
 
 
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