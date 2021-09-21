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МЧС рассказало о ситуации с лесными пожарами в Якутии

МЧС рассказало о ситуации с лесными пожарами в Якутии - РИА Новости, 21.09.2021

МЧС рассказало о ситуации с лесными пожарами в Якутии

Число лесных пожаров в Якутии сократилось до десяти, за последние сутки в регионе ликвидировали восемь очагов возгорания на площади свыше 100 тысяч гектаров,... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T09:47

2021-09-21T09:47

2021-09-21T09:47

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 21 сен – РИА Новости. Число лесных пожаров в Якутии сократилось до десяти, за последние сутки в регионе ликвидировали восемь очагов возгорания на площади свыше 100 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.По словам начальника ГУ МЧС России по региону Павла Гарина, за сутки для мониторинга обстановки привлекалось три воздушных судна.Ранее сообщалось о том, что режим ЧС регионального характера, введенный из-за лесных пожаров, 14 сентября был снят в Якутии, после чего отменили и ограничение на осенний сезон охоты.

республика саха (якутия)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия), природные пожары в россии