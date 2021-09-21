https://ria.ru/20210921/potok-1751066344.html

В Европе испугались "ценового цунами" из-за "Северного потока — 2"

В Европе испугались "ценового цунами" из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 21.09.2021

В Европе испугались "ценового цунами" из-за "Северного потока — 2"

Завершение строительства "Северного потока — 2" грозит Европе повышением цен на газ, заявил в интервью словацкой газете DenníkN эксперт по энергетике, бывший... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T01:42

2021-09-21T01:42

2021-09-21T11:43

экономика

в мире

украина

вена

европа

балтийское море

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Завершение строительства "Северного потока — 2" грозит Европе повышением цен на газ, заявил в интервью словацкой газете DenníkN эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман.По его мнению, "спекуляции вокруг пуска газопровода" уже спровоцировали ажиотаж на спотовых рынках, а дальше ситуация будет лишь ухудшаться.При этом он обвинил в подорожании газа Берлин и Вену, которые, по его словам, больше всех поддерживали Москву.Строительство "Северного потока — 2", занявшее три года, завершилось в начале сентября. Две нитки газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год проложили из России в Германию по дну Балтийского моря. Начать эксплуатацию планируется уже в этом году.Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, и США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон несколько раз вводил санкции, из-за чего укладка труб замедлилась почти на год. При этом активную поддержку Москве оказывали Германия и Австрия.В России неоднократно объясняли, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект, и выражали готовность сохранить транзит через Украину, однако это зависит от многих факторов, в том числе от объемов будущих европейских закупок.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210917/gazprom-1750609187.html

https://ria.ru/20210920/kholod-1750805003.html

украина

вена

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балтийское море

россия

германия

словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, украина, вена, европа, балтийское море, северный поток — 2, россия, карел гирман, германия, словакия