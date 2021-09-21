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Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми
Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми - РИА Новости, 21.09.2021
Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми
Состояние 13 пострадавших при стрельбе в университете стабилизировано, они находятся в больницах Перми, рассказал глава региона Дмитрий Махонин. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:03
2021-09-21T17:03
происшествия
пермский край
пермь
пермский государственный университет
дмитрий махонин
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Состояние 13 пострадавших при стрельбе в университете стабилизировано, они находятся в больницах Перми, рассказал глава региона Дмитрий Махонин."Я лично слежу за этой ситуаций, поскольку и в контакте и с министром здравоохранения в региона, и с некоторыми главными врачами", - добавил он.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
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происшествия, пермский край, пермь, пермский государственный университет, дмитрий махонин, россия, стрельба в пермском госуниверситете
17:03 21.09.2021
 
Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

Глава Пермского края Махонин: состояние 13 пострадавших при стрельбе в Перми стабильное

© РИА Новости / Максим Кимерлинг / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи неподалеку от Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу.
Автомобиль скорой медицинской помощи неподалеку от Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Максим Кимерлинг
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Состояние 13 пострадавших при стрельбе в университете стабилизировано, они находятся в больницах Перми, рассказал глава региона Дмитрий Махонин.
"В Пермских больницах сейчас находится 13 пострадавших, у всех состояние стабилизировано. Вся необходимая помощь оказывается, хватает и врачей, и медикаментов", - сказал Махонин в интервью "России 24".
"Я лично слежу за этой ситуаций, поскольку и в контакте и с министром здравоохранения в региона, и с некоторыми главными врачами", - добавил он.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
Стрельба в Пермском университете

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

Предполагаемый стрелок возле Пермского университета. Кадр из видео очевидца
1 из 7

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

© РИА Новости / Алексей Романов / Перейти в фотобанк

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

Студенты выпрыгивают из окон Пермского государственного национального исследовательского университета, в котором неизвестный открыл стрельбу
2 из 7

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

© РИА Новости / Алексей Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

Гильза у ворот Пермского государственного университета
3 из 7

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

Машины полиции и аварийно-спасательной службы на улице Перми
4 из 7

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Вход в Пермский государственный национальный исследовательский университет, в котором неизвестный открыл стрельбу
5 из 7

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции со служебной собакой на улице Перми
6 из 7

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Группа молодых людей на улице Перми. Стоп-кадр видео
7 из 7

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
1 из 7

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

2 из 7

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

© РИА Новости / Алексей Романов
Перейти в фотобанк
3 из 7

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
4 из 7

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
5 из 7

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
6 из 7

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 7

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияПермский крайПермьПермский государственный университетДмитрий МахонинРоссияСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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