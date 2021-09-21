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Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми - РИА Новости, 21.09.2021

Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

Состояние 13 пострадавших при стрельбе в университете стабилизировано, они находятся в больницах Перми, рассказал глава региона Дмитрий Махонин. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:03

2021-09-21T17:03

2021-09-21T17:03

происшествия

пермский край

пермь

пермский государственный университет

дмитрий махонин

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стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Состояние 13 пострадавших при стрельбе в университете стабилизировано, они находятся в больницах Перми, рассказал глава региона Дмитрий Махонин."Я лично слежу за этой ситуаций, поскольку и в контакте и с министром здравоохранения в региона, и с некоторыми главными врачами", - добавил он.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".

пермский край

пермь

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, пермь, пермский государственный университет, дмитрий махонин, россия, стрельба в пермском госуниверситете