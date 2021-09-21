https://ria.ru/20210921/posobiya-1751141947.html

В России пособия и выплаты будут начисляться автоматически

В России пособия и выплаты будут начисляться автоматически - РИА Новости, 21.09.2021

В России пособия и выплаты будут начисляться автоматически

Со следующего года россияне будут получать все положенные выплаты автоматически, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T14:51

2021-09-21T14:51

2021-09-21T16:10

общество

михаил мишустин

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Пособия и выплаты в России будут начислять по-новому

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Со следующего года россияне будут получать все положенные выплаты автоматически, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.Это коснется пенсий, компенсаций и пособий, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности, родам, а также единовременной выплаты при рождении ребенка.Он отметил, что это сделает процесс гораздо удобнее и проще."Не нужно передавать какие-либо сведения работодателю, как это положено сейчас. Родители смогут уделить больше времени малышу, а не тратить свое время на сбор справок, документов и ожидания в очередях", — уточнил Мишустин.Сейчас для того, чтобы начать получать те или иные выплаты, россияне должны предоставить заявление и в некоторых случаях подтверждающие документы и справки. В дальнейшем достаточно будет сообщить актуальные реквизиты счета и дать согласие на "Госуслугах" на проактивное получение денег.Первого марта премьер-министр утвердил концепцию цифровой трансформации социальной сферы до 2025 года: в стране должна появиться единая платформа, которая объединит все меры соцподдержки.

https://ria.ru/20210914/deti-1750026539.html

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общество, михаил мишустин