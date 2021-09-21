https://ria.ru/20210921/porezy-1751138242.html

В московской школе один ученик в ссоре порезал другого

В московской школе один ученик в ссоре порезал другого - РИА Новости, 21.09.2021

В московской школе один ученик в ссоре порезал другого

В московской школе №1245 один ученик в ссоре порезал другого, пострадавший мальчик в больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T14:35

2021-09-21T14:35

2021-09-21T14:47

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В московской школе №1245 один ученик в ссоре порезал другого, пострадавший мальчик в больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости директор образовательного учреждения Ирина Маслова."Вчера, 20 сентября, на перемене два девятиклассника поспорили, в результате конфликта один из мальчиков получил небольшие порезы", - сказала Маслова.По ее словам, педагоги отреагировали незамедлительно: вызвали полицию и скорую помощь, сообщили родителям мальчиков о случившемся."Сейчас пострадавший ребенок находится в больнице, ему оказывается медицинская помощь, жизни мальчика ничего не угрожает. Со вторым учеником проводится беседа, с ним работают специалисты", - добавила Маслова.

https://ria.ru/20210909/izbienie-1749375122.html

https://ria.ru/20210802/peterburg-1743960148.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва