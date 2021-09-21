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В московской школе один ученик в ссоре порезал другого
В московской школе один ученик в ссоре порезал другого - РИА Новости, 21.09.2021
В московской школе один ученик в ссоре порезал другого
В московской школе №1245 один ученик в ссоре порезал другого, пострадавший мальчик в больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:35
2021-09-21T14:35
2021-09-21T14:47
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В московской школе №1245 один ученик в ссоре порезал другого, пострадавший мальчик в больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости директор образовательного учреждения Ирина Маслова."Вчера, 20 сентября, на перемене два девятиклассника поспорили, в результате конфликта один из мальчиков получил небольшие порезы", - сказала Маслова.По ее словам, педагоги отреагировали незамедлительно: вызвали полицию и скорую помощь, сообщили родителям мальчиков о случившемся."Сейчас пострадавший ребенок находится в больнице, ему оказывается медицинская помощь, жизни мальчика ничего не угрожает. Со вторым учеником проводится беседа, с ним работают специалисты", - добавила Маслова.
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происшествия, москва
14:35 21.09.2021 (обновлено: 14:47 21.09.2021)
В московской школе один ученик в ссоре порезал другого
В московской школе один ученик в ссоре нанес порезы другому, пострадавший в больнице