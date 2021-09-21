https://ria.ru/20210921/pogoda-1751074899.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 21.09.2021
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная погода, дождь и до плюс 9 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T08:24
2021-09-21T08:24
2021-09-21T08:24
общество
москва
погода
михаил леус
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Облачная погода, дождь и до плюс 9 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По словам синоптика, давление меняется мало, чуть ниже нормы, в течение дня барометры будут показывать 745 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, погода, михаил леус
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная погода, дождь и до плюс 9 градусов ожидается в Москве во вторник