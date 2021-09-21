Москвичам рассказали о погоде во вторник

"Ничего нового. Мы остаемся под влиянием все того же дождливого, ненастного европейского циклона. Облачная погода, временами дожди. В Москве плюс 7-9, по области - от 5 до 10 градусов тепла. Восточный ветер, 5-10 метров в секунду", - рассказал Леус.