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В Британии рассказали подробности о третьем подозреваемом в деле Скрипалей
В Британии рассказали подробности о третьем подозреваемом в деле Скрипалей - РИА Новости, 21.09.2021
В Британии рассказали подробности о третьем подозреваемом в деле Скрипалей
Британская полиция по борьбе с терроризмом рассказала подробности о третьем подозреваемом в деле об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей, следователи считают, что РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:37
2021-09-21T15:37
в мире
лондон
великобритания
форин-офис
главное разведывательное управление рф
скотленд-ярд
дело об отравлении скрипалей
сергей скрипаль
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ЛОНДОН, 21 сен – РИА Новости. Британская полиция по борьбе с терроризмом рассказала подробности о третьем подозреваемом в деле об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей, следователи считают, что "Сергей Федотов" - вымышленное имя сотрудника ГРУ Дениса Сергеева.Третьего фигуранта, известного как "Сергей Федотов", обвиняют в заговоре с целью убийства Сергея Скрипаля, в попытке убийства Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и британского полицейского Ника Бейли, в причинении тяжкого вреда здравью Юлии Скрипаль и Нику Бейли, а также во владении и применении химического оружия.По утверждению британской полиции, мужчина по имени "Сергей Федотов" прибыл в Британию около 11.00 в пятницу 2 марта 2018 года рейсом из Москвы в лондонский аэропорт "Хитроу". Отмечается, что это было за четыре часа до прилета остальных двух фигурантов дела Руслана Боширова и Александра Петрова, которые прилетели из Москвы в аэропорт "Гатвик".Следователи утверждают, что Федотов жил в гостинице в центре Лондона между 2 и 4 марта 2018 года. Сообщается, что взятые из номера пробы, где предположительно оставался Федотов, подтвердили, что он там находился, но никаких следов наличия отравляющего вещества обнаружено не было.Следствие считает, что Федотов неоднократно встречался в центральной части Лондона с Петровым и Бошировым во время выходных. Федотов покинул Великобританию 4 марта 2018 году рейсом из аэропорта "Хитроу" в Москву около 13.45.Полиция опубликовала фотографию Федотова и призвала общественность сообщить в полицию любую известную информацию об этом человеке.В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули – выжил.Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
https://ria.ru/20210304/skripal-1599995549.html
https://ria.ru/20201202/razgovor-1587335475.html
https://ria.ru/20210304/skripali-1599785988.html
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в мире, лондон, великобритания, форин-офис, главное разведывательное управление рф, скотленд-ярд, дело об отравлении скрипалей, сергей скрипаль, юлия скрипаль, россия
15:37 21.09.2021
 
В Британии рассказали подробности о третьем подозреваемом в деле Скрипалей

Британская полиция: Федотов встречался в центральной части Лондона с Петровым и Бошировым

© РИА Новости / Денис Ворошилов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
Сотрудники полиции у дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Денис Ворошилов
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ЛОНДОН, 21 сен – РИА Новости. Британская полиция по борьбе с терроризмом рассказала подробности о третьем подозреваемом в деле об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей, следователи считают, что "Сергей Федотов" - вымышленное имя сотрудника ГРУ Дениса Сергеева.
Третьего фигуранта, известного как "Сергей Федотов", обвиняют в заговоре с целью убийства Сергея Скрипаля, в попытке убийства Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и британского полицейского Ника Бейли, в причинении тяжкого вреда здравью Юлии Скрипаль и Нику Бейли, а также во владении и применении химического оружия.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 20:33
Небензя рассказал о десятках вопросов к Британии по делу Скрипалей
По утверждению британской полиции, мужчина по имени "Сергей Федотов" прибыл в Британию около 11.00 в пятницу 2 марта 2018 года рейсом из Москвы в лондонский аэропорт "Хитроу". Отмечается, что это было за четыре часа до прилета остальных двух фигурантов дела Руслана Боширова и Александра Петрова, которые прилетели из Москвы в аэропорт "Гатвик".
Следователи утверждают, что Федотов жил в гостинице в центре Лондона между 2 и 4 марта 2018 года. Сообщается, что взятые из номера пробы, где предположительно оставался Федотов, подтвердили, что он там находился, но никаких следов наличия отравляющего вещества обнаружено не было.
Следствие считает, что Федотов неоднократно встречался в центральной части Лондона с Петровым и Бошировым во время выходных. Федотов покинул Великобританию 4 марта 2018 году рейсом из аэропорта "Хитроу" в Москву около 13.45.
Полиция опубликовала фотографию Федотова и призвала общественность сообщить в полицию любую известную информацию об этом человеке.
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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Племянница Скрипаля рассказала подробности разговора с его дочерью
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули – выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
В Солсбери приступили к очистке связанных с делом об отравлении Скрипалей мест - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 08:00
Три года делу Скрипаля. Из обвинений против России исчезло "хайли лайкли"
 
В миреЛондонВеликобританияФорин-офисГлавное разведывательное управление РФСкотленд-ЯрдДело об отравлении СкрипалейСергей СкрипальЮлия СкрипальРоссия
 
 
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