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Липецкая область стала лучшей в реализации проекта "ДОЛ-игра"
Липецкая область стала лучшей в реализации проекта "ДОЛ-игра" - РИА Новости, 21.09.2021
Липецкая область стала лучшей в реализации проекта "ДОЛ-игра"
Липецкая область по итогам девяти месяцев 2021 года стала лучшей в реализации проекта "ДОЛ-игра", ориентированной на финансовую грамотность детей, сообщил глава РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:57
2021-09-21T14:57
2021-09-21T14:57
липецкая область
липецкая область
кванториум
игорь артамонов
россия
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ЛИПЕЦК, 21 сен – РИА Новости. Липецкая область по итогам девяти месяцев 2021 года стала лучшей в реализации проекта "ДОЛ-игра", ориентированной на финансовую грамотность детей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, почти девять тысяч липецких школьников при поддержке регионального центра финансовой грамотности и липецкого отделения банка России приняли участие в 548 мероприятиях федерального проекта. "ДОЛ-игры" проводились в загородных и школьных лагерях, в технопарке "Кванториум" и детских садах. Суть проекта - научить ребятишек правильно планировать доходы и расходы."Мы очень заинтересованы в том, чтобы молодое поколение повышало свою финансовую грамотность. Крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами и умел планировать личный и семейный бюджеты, свои расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги", - сказал Артамонов.
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липецкая область, кванториум, игорь артамонов, россия